El tiempo que tarda CFE en cortar la luz si no pagan el recibo
Hay miles de personas a las que CFE les ha suspendido el servicio por falta de pago y la reconexión suele ser un problema más grande que el recibo original.
Una de las tareas que no pueden faltar cada mes es pagar el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), ya que es un servicio esencial para realizar casi cualquier actividad en casa. De no hacerlo, la compañía cortará el suministro y esto será un gran problema.
No es un mito urbano ni una leyenda, es una realidad: La CFE sí desconecta el servicio a las personas que no han pagado su recibo y lo hace mucho más rápido de lo que las personas se imaginan.
¿Cuánto tiempo tarda en cortar la luz la CFE?
El plazo aproximado en el que la CFE puede quitar el servicio a un domicilio por falta de pago va de los 15 a los 20 días naturales luego de la fecha límite de pago marcada en el recibo.
Aunque claro, está es la última medida posible; antes de llegar a la desconexión, suelen enviar diferentes avisos y notificaciones al usuario para que pueda hacer su pago.
Si una persona no pagó a tiempo el recibo de luz, pero quiere evitar que le suspendan el servicio, puede pagar en días posteriores en alguna de las oficinas de la CFE o incluso realizar el pago en línea desde la aplicación “ CFE Contigo ”.
¿Qué pasa si te suspenden el servicio de luz?
Si una persona no pudo realizar el pago correspondiente y la CFE ya le canceló el servicio, deberá de hacer lo siguiente para volver a tener luz en su domicilio:
- Pagar el adeudo vencido
- Pagar los cargos por reconexión (dependerá del número de cables con corriente eléctrica contratados)
- Solicitar la reactivación del servicio (puede tardar de 24 a 72 horas)
Cabe destacar que si una persona no paga 15 días después de que su servicio haya sido suspendido, la CFE podrá cancelar su contrato y esto implicará otro proceso para que pueda recuperar el servicio.
