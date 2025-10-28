Desaparece Shane Kendra Chio, alumna del CCH Vallejo; autoridades activan alerta de búsqueda

Un caso más de una estudiante desaparecida consterna a la comunidad universitaria. Shane Kendra Chio Neri, alumna del plantel CCH Vallejo, de la UNAM, fue vista por última vez el pasado 21 de octubre, en Chalco, Estado de México (Edomex).

Este caso se suma al reporte de desaparición de Kimberly Moya , el pasado 2 de noviembre, quien también es estudiante de la Máxima Casa de Estudios, plantel CCH Naucalpan. Te contamos los detalles del caso de esta segunda estudiante de la UNAM desaparecida en tan solo lo que va de un mes.

¿Qué le pasó a Shane Kendra Chio, estudiante del CCH Vallejo?

Según lo informado por el boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, la estudiante del CCH Vallejo fue vista por última vez, el pasado martes 21 de octubre, en la comunidad de San Gregorio Cuatzingo y hasta ahora continúa desaparecida.

🗨️Solicitamos tu apoyo para localizar a Shane Kendra Chio Neri.



Cualquier información es valiosa.🫰🏻 pic.twitter.com/RioeqzZ5xW — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) October 27, 2025

El boletín de búsqueda señala que Shane Kendra vestía pantalón holgado de mezclilla gris oxford, una sudadera negra y zapatos para baile de color blanco. En cuanto a sus características particulares:

La estudiante desaparecida del CCH Vallejo , de solo 15 años de edad, es de complexión delgada, estatura de 1.70 metros, cara ovalada, cabello azul, nariz respingada, tez blanca, ojos cafés oscuros y como seña particular tiene Brackets en los dientes.

Suman dos estudiantes del CCH desaparecidas en menos de un mes

La desaparición de Shane Kendra causó gran preocupación en la comunidad universitaria, luego de que, en tan solo un mes, suman ya dos estudiantes desaparecidas. El caso de Shane se suma al de la joven Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan que continúa desaparecida desde el pasado 2 de octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo pidió ayuda a la comunidad para localizar a Shane Kendra Chio Neri. Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Edomex solicitó que ante cualquier información que pueda ayudar a localizar a la estudiante se comuniquen a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927.