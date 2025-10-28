Paro Nacional de Agricultores hoy 28 de octubre 2025; paralizan carreteras con bloqueos

El Paro Nacional de Agricultores continúa este martes 28 de octubre en al menos nueve puntos carreteros de Guadalajara y zonas aledañas, generando afectaciones severas en la movilidad.

Esto tras no llegar a un acuerdo con las autoridades federales en la capital del país, pues rechazaron el precio que querían fijarles.

Se registra bloqueo en la vía Ocotlán – Poncitlán por manifestación de agricultores. 🌽



Te recomendamos considerar rutas alternas y anticipar tus tiempos de traslado. 🚗🕐

Cierres en carreteras

De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco , permanecen cerrados tramos como:



Carretera Guadalajara–Colima (km 40)

(km 40) Caseta de Ocotlán en la autopista México–Guadalajara

Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park

Tramo Guadalajara–Ocotlán , a la altura de Av. Universidad 2000

, a la altura de Av. Universidad 2000 Carreteras La Barca–Jamay y La Barca–San Juan, con bloqueos en ambos sentidos

Circuito Metropolitano a la altura de San Isidro Mazatepec

Carretera Morelia-Guadalajara

Las autoridades estatales recomiendan evitar transitar por estas zonas, ya que las rutas alternas también presentan saturación. Las salidas hacia Guanajuato son, hasta el momento, las únicas que permanecen abiertas.

La exigencia es un precio justo para el maíz

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) encabezan las movilizaciones. Los productores rechazaron la propuesta del Gobierno federal de pagar seis mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco, calificándola de “burla” e “insulto al campo mexicano”.

Su demanda principal es fijar un precio mínimo de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz y seis mil pesos por tonelada de sorgo, argumentando que los costos de producción han aumentado y que el monto ofrecido no cubre ni los gastos básicos.

Amenazan con protestas en todo el país

Las movilizaciones se extendieron a 17 estados, entre ellos Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla.

En algunos puntos, como la carretera Morelia–Guadalajara, los conductores afectados han comenzado a caminar en busca de agua y alimentos debido a las largas horas de espera.

El campo en pie de lucha, advierten agricultores

En un comunicado, el MAC advirtió que no habrá marcha atrás: “Lo que ofrecen no es un precio, es una condena de hambre. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo : ¡Escuche el rugido del campo!”.

Los agricultores aseguraron que las protestas continuarán hasta que haya una negociación real y se garanticen precios justos, incluso advirtieron que podrían trasladarse a la CDMX.

