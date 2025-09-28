¡Clima de locura! Los estados que serán un horno, mientras que otros tendrán lluvias con descargas eléctricas

El clima en México está de lo más cambiante este lunes 29 de septiembre. Mientras algunas entidades del país van a sentirse como verdaderos hornos, otras sufrirán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas intensas.

De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el periodo de 48 horas vigente entre las 8:00 horas del lunes 29 y las 08:00 horas del martes 30 de septiembre, esto es lo que debes saber para planear tu día y no sufrir por causa del mal tiempo en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde lloverá este lunes 29 de septiembre?

Durante este lunes, se esperan lluvias fuertes especialmente en las regiones del Pacífico, sur, centro y sureste del país. Se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en estados como:

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

En esas zonas, podrían registrarse chubascos fuertes, acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

También el área del Golfo de México no quedará completamente exenta de lluvias, pues entidades como Puebla, Hidalgo o incluso en partes del Estado de México podrían registrarse lluvias dispersas durante la tarde-noche.

¿En qué estados hará un calorón hoy lunes?

Mientras unas entidades se empapan, otras se verán sometidas a un intenso calor. Al norte y noroeste del país, como en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California, se pronostica un aumento significativo en las temperaturas máximas, con ambiente pesado y sofocante. En esas regiones se espera un cielo parcialmente despejado o con algunas nubes altas, y prácticamente ninguna lluvia.

Además, el centro del país también enfrentará jornadas de mucho calor, en estados como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. En estas entidades, los termómetros podrían llegar a superar los 35 °C, aunque la humedad podría intensificar la sensación térmica. En esas zonas, el calor se combinará con poca o ninguna precipitación, generando condiciones propensas para golpes de calor o agotamiento.

Así que ya sabes, este lunes 29 de septiembre habrá un clima en México de contrastes extremos. Si vas a estar en el sur o en el Pacífico, mantente listo para lluvias y tormentas; si te tocará estar en el norte o centro, prepárate con ropa más ligera y bloqueador solar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

