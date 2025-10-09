El trayecto que siguió la estudiante desaparecida del CCH Naucalpan tras salir del café internet: VIDEOS

A siete días de la desaparición de Kimberly Hilary Moya, quien era estudiante del CCH Naucalpan , se dieron a conocer nuevos videos en los que se puede observar cuál fue el trayecto que la joven de 16 años siguió tras salir del café internet en el que había sacado copias para su tarea.

La joven estudiante fue reportada como desaparecida desde el pasado jueves 2 de octubre y, desde entonces, sus padres, familiares, amigos y vecinos han realizado una búsqueda con la esperanza de hallarla. Te contamos los detalles del caso.

Buscan a Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida [VIDEO] Kimberly Moya desapareció el 2 de octubre en el Estado de México; una cámara de seguridad la captó saliendo de un café internet después de sacar copias.

¿Qué se ve en los nuevos videos de Kimberly Moya?

Anteriormente, se habían recuperado videos de las cámaras de seguridad del C5, en los que se ve a la estudiante del CCH Naucalpan caminar rumbo a un café internet que se encuentra cerca de Los Aceites, como se le conoce a un expendio de lubricantes al lado del Boulevard Colosio, vialidad que conecta a Naucalpan con la Ciudad de Toluca por las autopistas y carretera federal.

@oficialamidci Recorrido de Kimberly Hilary 🥺🚨A pesar de los bloqueos realizados por familiares, amigos y vecinos de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida en Naucalpan el pasado jueves 2 de octubre, aún no se sabe nada sobre su paradero. ➡️ Gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las calles por donde pasó, se logró reconstruir la ruta que siguió. Según información proporcionada a la familia, un hombre se habría llevado a la menor en el trayecto de vuelta a su casa 😣 📹: Redes Sociales ♬ sonido original - OficialAMIDCI

En los videos, se podía ver a Kimberly entrando y, después, saliendo del café internet, aunque se desconocía qué rumbo había tomado después. Recientemente, medios de información difundieron dos nuevos videos de las cámaras de C5 en los que se puede ver a la joven estudiante caminar desde el café internet rumbo a su domicilio.

La chica bajó unas escaleras que son conocidas por los locatarios como “El Aceite”. En el video se ve a una mujer bajando delante de ella. Lamentablemente, ahí se pierde el rastro de Kimberly.

¿Qué le pasó a la joven desaparecida del CCH Naucalpan?

El 2 de octubre, alrededor de las tres de la tarde, Kimberly Moya salió de su casa para sacar unas copias que necesitaba para su tarea. La joven estudiante del CCH Naucalpan se dirigió a un café internet, ubicado en el Mercado Filomeno Mata, de la colonia San Rafael Chamapa.

La joven estudiante sí entró a sacar copias y después camino de regreso a casa, según las imágenes que se han obtenido de cámaras de seguridad del C5. Desafortunadamente, Kimberly no regresó a casa. Desde entonces, su familia la busca desesperadamente y sus padres piden el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para hallar a su hija.

Ficha de búsqueda de Kimberly Moya

Tras el reporte de la desaparición de Kimberly Hilary Moya, el gobierno del Edomex publicó la ficha de búsqueda, donde se detallan las características de la joven estudiante del CCH Naucalpan :

Edad: 16 años

Fecha de nacimiento: 13 de abril del 2009

Estatura: Un metro con 43 centímetros

Complexión: Delgada

Cara: Ovalada

Cabello: Negro. Le llegaba a media espalda

Lugar donde fue vista por última vez: Colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Señas particulares: Cicatrices por acné

Sexo: Mujer

Fecha de desaparición: jueves 2 de octubre del 202

Por su parte, el CCH Naucalpan emitió un comunicado en el que solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Edomex, el apoyo para localizar a la joven, mientras que aseguran se encuentran acompañando a los familiares de la chica.