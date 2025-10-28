Operativo contra placas foráneas en Nuevo León: Lista de documentos que revisan las autoridades

Oficialmente dentro del estado de Nuevo León se pusieron en marcha los operativos en contra de autos con placas foráneas , esto luego del anuncio emitido por Gerardo Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, en el que se dio a conocer que se endurecerían las revisiones contra estos automóviles.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de Nuevo León, en los operativos se estarán solicitando los siguientes documentos:

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación vigente

Estatus legal del vehículo (revisión realizada por los elementos de seguridad con las bases del REPUVE)

Acreditación de propiedad como factura original, copia certificada o título de propiedad

República MX: Adán Augusto López bajo la Lupa de la FGR por presunto desfalco [VIDEO] El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades económicas durante su gestión como gobernador de Tabasco

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué hay operativo contra los autos con placas foráneas en Nuevo León?

Se dio a conocer que los operativos en contra de los autos con placas foráneas en Nuevo León se dan como parte de las estrategias de seguridad en la entidad, pues se encontró que varios de los delitos de alto impacto que se realizan en la demarcación, se llevaron a cabo con automóviles matriculados en otros estados de la República Mexicana.

Este operativo tiene como finalidad principal verificar la legalidad de los automóviles que circulen por todo el estado, esto con base en la documentación oficial de los conductores y de los mismos vehículos principalmente en el Área Metropolitana de Monterrey.

Multas y sanciones por no contar con la documentación solicitada

De acuerdo con información de las autoridades regiomontanas, los oficiales de tránsito están facultados en sancionar a los conductores que no presenten la documentación antes enlistada, por lo cual los vehículos podrán ser remitidos al corralón.

Será con base en el Reglamento de Tránsito vigente, que las autoridades de Nuevo León podrán imponer las sanciones correspondientes a las y los conductores.

¿Cuánto cuesta hacer el cambio de placas en Nuevo León?

Vale la pena mencionar que el gasto por el cambio de placas en Nuevo León ronda entre los 5 mil y los 5 mil 657 pesos, esto por el alta de la nueva matrícula, la constancia de registro, así como los servicios realizados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.