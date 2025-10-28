Fecha en la que los niños salen a pedir calaverita

Octubre y noviembre se caracterizan por ser la spooky season pues se celebra Halloween y Día de Muertos, y aunque en México ya se han combinado ambas celebraciones aún se mantiene la costumbre de salir a las calles a pedir calaverita y aquí te decimos en qué fecha.

¿Cuándo se pide calaverita en México?

Según la costumbre, el 1 de noviembre es la fecha en la que los niños mexicanos se disfrazan y salen a pedir calaverita. Esta práctica se remonta al siglo XVII junto con la tradición de colocar ofrendas y altares para recordar a las personas que fallecieron.

Pedir calaverita consiste en que los niños se disfracen y salgan a tocar en las casas y negocios preguntando "¿Me da mi calaverita?".

Las personas entregan dulces, pequeños juguetes, fruta o monedas por sus disfraces y entusiasmo.

El Trick or treat de Halloween

Por otro lado en Estados Unidos, el 31 de octubre, los niños salen disfrazados para que les den golosinas. Aunque en México ya hay niños que se disfrazan ambos días para salir a pedir dulces.

Altar de muertos

Además de pedir calaverita, en México, se pone la ofrenda para recibir a los niños y adultos difuntos. Algunos elementos indispensables en la ofrenda son: el agua, la sal, velas y veladoras, copal, flores, petate, izcuintle, el pan, cañas, calaveras de azúcar, licor, cruz de ceniza, papel picado y una foto del difunto.

La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural pues los europeos pusieron flores, ceras, velas y veladoras y los indígenas le agregaron el copal, la comida y la flor de cempasúchil. Este altar como lo conocemos ahora es un reflejo del sincretismo del viejo y nuevo mundo.

