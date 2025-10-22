Canadá lanza vacante con sueldo de 35 mil pesos y solo piden secundaria

Tener un buen trabajo con un excelente salario es el sueño de muchos y si estás buscando una nueva oportunidad laboral pero no cuentas con estudios universitarios, esta es tu oportunidad, pues en el Servicio Nacional del Empleo (SNE) se publicó una vacante para trabajar en Canadá con un atractivo sueldo.

Canadá lanza vacante con sueldo de 35 mil pesos

La vacante forma parte del programa Trabajo en el Extranjero cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de empleo para mexicanos en Canadá, Estados Unidos y Alemania.

De acuerdo con la publicación la vacante es para laborar en una granja canadiense dedicada a la plantación de flores en invernadero y ofrecen un sueldo de 35 mil 400 pesos mensuales.

Actividades y horario de la vacante

La persona seleccionada se encargará del cuidado, mantenimiento y cultivo de flores. También deberá estar pendiente de la cosecha, selección, clasificación y empaquetado. Es necesario que realice tareas de control de plagas y enfermedades del cultivo. El horario para laborar es de lunes a viernes de las 07:00 a las 17:00 horas, pero los turnos pueden variar.

Requisitos y cómo aplicar

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos :

Contar con secundaria

Tener entre 6 meses a 1 año como jornalero agrícola

Conocer sobre el riego y mantenimiento de plantaciones en invernadero

Saber sobre cosecha, selección y clasificación de flores

Inglés básico

Entre las habilidades y competencias se requiere:

Proactividad

Creatividad

Adaptación al cambio

Liderazgo

Autonomía

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Aprendizaje constante



Entre los beneficios que ofrece la empresa es transporte, seguridad social, seguro de cuidado dental, seguro de gastos médicos mayores, contrato por tiempo determinado.

Para aplicar al empleo es necesario registrarte en el sitio oficial del SNE o acudir directamente a alguna de sus oficinas.

El proceso de selección es virtual y ya te puedes postular, la fecha límite es el 7 de noviembre.

