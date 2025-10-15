Trabaja en la Marina: SEMAR anuncia bolsa de trabajo y estos son los requisitos

La Secretaría de Marina acaba de anunciar nuevas vacantes en su bolsa de trabajo, con una gran cantidad de puestos a los que todos los mexicanos pueden participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos para ser parte de la SEMAR en cualquiera de sus áreas.

Algo muy atractivo de su bolsa de trabajo es que contempla diferentes ingenierías, licenciaturas y profesiones; desde licenciados en Química o en Ciencias de la Comunicación, hasta ingenieros civiles y doctores, también buscando choferes, soldadores e incluso albañilería.

Requisitos para trabajar en la Secretaría de Marina

Las personas interesadas en formar parte de la Marina deberán cumplir con los siguientes requisito indispensables:



Nacionalidad mexicana

Edad: Entre 18 y 35 años

Estatura mínima de hombres: 1.63 m.

Estatura mínima de mujeres: 1.55 m.

Índice de Masa Corporal de 18.5 a 24.9

Resultado apto en exámenes: Médico, clínico y perfil psicométrico

No ser desertor de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal, y/o municipal

Sin antecedentes penales

Las vacantes que hay en la Secretaría de Marina

Por si fuera poco, la lista de vacantes que ofrece la SEMAR es bastante amplia y hay miles de personas que podrían estar interesadas:



Infantería de Marina

Protección Portuaria y Aeroportuaria

Soldadores

Servicios Generales de Alimentación (cocina, camarería, panadería)

Choferes

Carpinterías

Alumineria

Servicios generales de mantenimiento (pintura, jardinería, fontanería, etc)

Albañilería

Lavandería

Peluquería

Contramaestres

Maquinistas

Oficinistas

Mecánica

Fundición

Hojalatería

Frigorífica

Música

Deportes

Fotografía

Medicina

Ingeniería Civil

Ingeniería en computación

Ingeniería electromecánica

Ingeniería textil

Ingeniería topográfica

Ingeniería biomédica

Lic. Ciencias de la Comunicación

Lic. Comunicación gráfica

Lic. Ciencias atmosféricas

Lic. Educación primaria

Lic. Lengua extranjera

Lic. Química

Técnico en informática

Enfermería

Servicios de sanidad

Denitsta

Veterinaria

¿Cómo aplicar a las vacantes de la Marina?

Todas las personas interesadas deben acudir a los módulos de la Secretaría de Marina con la siguiente documentación, en original y 5 copias, detallando la vacante de su interés y su experiencia.



Acta de nacimiento

CURP

INE

Carta de no antecedentes penales

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Certificado de Estudios

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes

Fotografías a color, de cuerpo completo, de frente y de perfil, recientes

Comprobante de domicilio

RFC expedido por el SAT

Firma electrónica vigente

