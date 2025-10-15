Trabaja en la Marina: SEMAR anuncia bolsa de trabajo y estos son los requisitos
Desde infantería hasta medicina y deportes; hay una gran cantidad de vacantes en la Secretaría de Marina y te contamos los detalles para que seas considerado
La Secretaría de Marina acaba de anunciar nuevas vacantes en su bolsa de trabajo, con una gran cantidad de puestos a los que todos los mexicanos pueden participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos para ser parte de la SEMAR en cualquiera de sus áreas.
Algo muy atractivo de su bolsa de trabajo es que contempla diferentes ingenierías, licenciaturas y profesiones; desde licenciados en Química o en Ciencias de la Comunicación, hasta ingenieros civiles y doctores, también buscando choferes, soldadores e incluso albañilería.
Requisitos para trabajar en la Secretaría de Marina
Las personas interesadas en formar parte de la
Marina
deberán cumplir con los siguientes requisito indispensables:
- Nacionalidad mexicana
- Edad: Entre 18 y 35 años
- Estatura mínima de hombres: 1.63 m.
- Estatura mínima de mujeres: 1.55 m.
- Índice de Masa Corporal de 18.5 a 24.9
- Resultado apto en exámenes: Médico, clínico y perfil psicométrico
- No ser desertor de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal, y/o municipal
- Sin antecedentes penales
Las vacantes que hay en la Secretaría de Marina
Por si fuera poco, la lista de vacantes que ofrece la
SEMAR
es bastante amplia y hay miles de personas que podrían estar interesadas:
- Infantería de Marina
- Protección Portuaria y Aeroportuaria
- Soldadores
- Servicios Generales de Alimentación (cocina, camarería, panadería)
- Choferes
- Carpinterías
- Alumineria
- Servicios generales de mantenimiento (pintura, jardinería, fontanería, etc)
- Albañilería
- Lavandería
- Peluquería
- Contramaestres
- Maquinistas
- Oficinistas
- Mecánica
- Fundición
- Hojalatería
- Frigorífica
- Música
- Deportes
- Fotografía
- Medicina
- Ingeniería Civil
- Ingeniería en computación
- Ingeniería electromecánica
- Ingeniería textil
- Ingeniería topográfica
- Ingeniería biomédica
- Lic. Ciencias de la Comunicación
- Lic. Comunicación gráfica
- Lic. Ciencias atmosféricas
- Lic. Educación primaria
- Lic. Lengua extranjera
- Lic. Química
- Técnico en informática
- Enfermería
- Servicios de sanidad
- Denitsta
- Veterinaria
¿Cómo aplicar a las vacantes de la Marina?
Todas las personas interesadas deben acudir a los módulos de la Secretaría de Marina con la siguiente documentación, en original y 5 copias, detallando la vacante de su interés y su experiencia.
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE
- Carta de no antecedentes penales
- Cartilla del Servicio Militar Nacional
- Certificado de Estudios
- Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
- Fotografías a color, de cuerpo completo, de frente y de perfil, recientes
- Comprobante de domicilio
- RFC expedido por el SAT
- Firma electrónica vigente
