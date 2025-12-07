Requisitos para que me perdonen las multas de agua en CDMX este 2026; documentos clave

¿Todavía tienes pagos del agua en CDMX atrasados? Si es así no te preocupes, porque el gobierno capitalino anunció que perdonará adeudos a los habitantes de la Ciudad de México que aún deban, tanto en predial como en agua. De esta manera, millones de mexicanos podrán empezar el año poniéndose al corriente en sus pagos de impuestos.

CDMX recibirá 24% menos agua potable por sequía severa [VIDEO] Durante marzo, abril y mayo, la CDMX padecerá una “sequía severa”, con 24% menos de agua potable; piden hacer conciencia en su utilización.

Gobierno de la CDMX condonará en adeudos de agua

La jefa de gobierno Clara Brugada dio a conocer que para el 2026 habrá condonación de impuestos. Pero, mucho ojo, la intención de esta iniciativa es que se reduzcan los rezagos en el pago de impuestos en zonas de menor ingreso.

Por esta razón, es importante que que tomes en cuenta que los capitalinos que tendrán acceso a este beneficio de obtener descuentos en el pago de agua de la CDMX serán los siguientes:

Capitalinos que posean propiedades de bajo valor catastral

Pequeños negocios que arrastran adeudos desde hace años

#PaqueteEconómico2026 | En conferencia de prensa para presentar el Presupuesto de la Ciudad de México 2026, el titular de @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton, 💬 destacó que se está proponiendo ante el @Congreso_CdMex para su aprobación, una Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 que busca… pic.twitter.com/gGU5uxbLm9 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 4, 2025

¿Cuáles son los requisitos para que me perdonen las multas y de cuánto es el descuento en pago de agua?

El gobierno de la CDMX presentó un Plan de Regularización con Beneficios Fiscales que ofrece una condonación del 100% en multas y recargos por adeudos de agua. Los requisitos con los que deberán de cumplir son los siguientes:

Presentar boleta actual del agua

Estar al corriente con el consumo del año vigente

Realizar el pago correspondiente dentro del periodo que establezca la Secretaría de Finanzas

Empieza el año sin deudas. Si tienes algunos pagos pendientes de agua en la CDMX , aprovecha tu dinero del aguinaldo y ponte la corriente ahora que no deberás pagar ni multas ni recargos.

