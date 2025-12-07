Tienes 90 días para olvidarte de la tenencia en CDMX; fecha límite para la exención en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que la exención del pago de tenencia vehicular en 2026 tendrá un periodo limitado: el beneficio estará disponible únicamente del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Este plazo será clave para miles de contribuyentes, pues fuera de esas fechas no se aplicará el estímulo, aun cuando el vehículo cumpla con las características establecidas.

La medida forma parte del <i class="rte2-style-italic">Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026</i> , que deberá ser aprobado por el Congreso capitalino antes del 15 de diciembre.



Nuevo tope para exentar: autos de hasta 638 mil pesos

Además de fijar una ventana precisa para acceder al beneficio, el Gobierno capitalino anunció un incremento histórico al valor máximo del automóvil que podrá exentar tenencia: el tope pasa de 250 mil a 638 mil pesos , ya con IVA incluido.

El aumento supera el 100 por ciento y busca ampliar la cobertura hacia sectores de clase media que en los últimos años quedaron fuera por el encarecimiento del mercado automotriz.

Según la Secretaría de Administración y Finanzas , encabezada por Juan Pablo Botton, esta actualización pretende incentivar que más propietarios emplacan sus vehículos en la CDMX, pues desde hace tiempo muchos contribuyentes optaron por registrar sus autos en Morelos para evitar el pago de tenencia.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El estímulo fisca l aplicará tanto para quienes ya tienen un vehículo como para quienes adquieran uno nuevo durante los primeros meses de 2026; sin embargo, el valor del auto será determinante:



En automóviles, el costo no debe superar 638 mil pesos

En motocicletas, el tope será de 250 mil pesos

Si el vehículo rebasa esas cantidades, el propietario deberá pagar la tenencia completa.

Requisitos indispensables para no pagar tenencia en 2026

Para acceder al beneficio dentro del periodo del 1 de enero al 31 de marzo, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes puntos:



Estar al corriente en el pago de tenencias anteriores

Cubrir el refrendo 2026 , que tendrá un costo de 760 pesos

, que tendrá un costo de 760 pesos Verificar que el valor del vehículo se encuentre dentro de los límites oficiales

¿Tendrás la suerte de evitar la tenencia?💰

Impacto estimado para la CDMX

La administración de Clara Brugada calcula una recaudación de cuatro mil 582 millones de pesos para 2026 con este esquema actualizado.

El ajuste también responde al contexto del mercado: desde 2024, el precio promedio de un automóvil nuevo ronda los 516 mil pesos, por lo que miles de capitalinos podrán acceder al beneficio si realizan sus trámites dentro del periodo establecido.

