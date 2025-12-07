VIDEO: Pareja adopta a perrita Canela y la abandona 48 horas después en la GAM, CDMX

Andrea y Erick decidieron adoptar a la perrita Canela, quien finalmente, se iba feliz a su nuevo hogar. Sin embargo, apenas 48 horas después, la pareja decidió abandonar a Canela y la dejaron atada en una banca en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), de la CDMX. Pero, por qué esta pareja decidió ser tan cruel con esta mascota. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

Refugio denuncia abandono de la perrita Canela

A través de sus redes sociales, el refugio para mascotas, Mundo Patitas, denunció a la pareja formada por Andrea Cantú y Erick Zamora, quienes habían acudido a una veterinaria en la GAM, donde adoptaron a una perrita callejera, de talla grande, que se llamaba Canela.

No obstante, apenas dos días después de tenerla en casa, la pareja decidió regresar a Canela a la veterinaria. Acudieron muy temprano, el domingo, a las 7 a.m., y para evitar dar la cara a los médicos veterinarios, tomaron la decisión de dejar a la perrita amarrada en una banca que se encuentra frente al local. La pareja realizó esto sin importarles que la gente que se encontraba en la calle y los vecinos los observaran.

De acuerdo con la denuncia hecha en su cuenta de Facebook, el refugio Mundo Patitas explicó que cuando los veterinarios se comunicaron con ellos para averiguar qué había pasado, Andrea Cantú se limitó a decir que decidieron abandonar a Canela “porque no los dejaba dormir".

Por esta razón, los embargados del refugio recuerdan a las personas interesadas en adoptar a un perrito que es indispensable considerar que va a haber un periodos de adaptación del animal a su nuevo hogar y a sus dueños.

“¿Podrá ahora Erick aplicar sus propios consejos de “bussines community”, para salir bien librado de un acto tan cobarde y reprobable como el que realizó?”, se lee en la denuncia en redes sociales.

¿Dónde denunciar maltrato animal en la CDMX?

Aunque el refugio aclara que su denuncia es meramente informativa, a fin de que nadie le vuelva a dar en adopción una mascota a esta pareja, si tú eres testigo de maltrato animal en la CDMX, puedes hacer la denuncia. Para realizar una denuncia por maltrato animal en la capital del país sigue estos sencillos pasos:

Si la vida de una mascota está en peligro, llama de emergencia al 911

En caso de abandono, puedes llamar a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) 55 5208 9898 (CAS) o ext. 15430, 15440, 15450, 15410.

(BVA) (CAS) o ext. 15430, 15440, 15450, 15410. PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial): Asesoría y recepción de denuncias. Teléfono: *55 5265 0780

Los datos que te pedirán para hacer la denuncia por maltrato animal en la CDMX son los siguientes:

Dirección exacta de los hechos.

Descripción detallada de lo que sucede o sucedió ( fotos/videos son cruciales ).

). Características del animal afectado y del probable agresor.

y del probable agresor. Fecha y hora de los hechos.

