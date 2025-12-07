Morena necesita de acarreados para llenar el Zócalo de la CDMX
Morena brinda transporte, alimento, vestimenta y hasta lonas a los acarreados para que acudan al Zócalo de la CDMX para apoyar al partido en turno.
Miles de acarreados llegaron al Monumento de la Revolución para marchar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum daría un mensaje por siete años de Morena en el gobierno.
- Llegaron en camiones de primera clase
- En el lugar les dieron un kit con comida y ropa equivalente a 200 pesos
- Antes de llegar al Zócalo les dieron pancartas y lonas en apoyo a Morena