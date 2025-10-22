Vacantes con salarios de hasta 43 mil pesos en la Feria Nacional del Empleo 2025

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025 este 22 de octubre, en el Salón Mercurio de Expo Reforma, ubicado en Avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El evento se realizará de 10:00 a 15:00 horas y busca generar oportunidades laborales formales para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres que se reincorporan al mercado laboral.

Inés González Nicolás, titular de la STyFE, destacó que el propósito es “promover entornos laborales incluyentes y respetuosos de los derechos de las y los trabajadores”, al tiempo que reiteró la visión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien ha señalado que “el mejor programa social es ofrecer trabajo asalariado”.

¡Octubre es el mes del empleo incluyente! ✨



Asiste a la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025 en la Ciudad de México. Tenemos una gran oferta de oportunidades de trabajo digno y formal.



👉🏽Te esperamos este 22 de octubre en Expo Reforma.



📌Salón Mercurio, Expo… pic.twitter.com/pXyhw1GvJG — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) October 21, 2025

Salarios de hasta 43 mil pesos y prestaciones de ley

La feria reunirá a más de mil 200 empresas con una oferta superior a 24 mil vacantes formales a nivel nacional. En la Ciudad de México se ofrecerán empleos con sueldos por arriba del salario mínimo y hasta 43 mil pesos mensuales, todos con prestaciones de ley.

Los puestos disponibles abarcan sectores como servicios, comercio, tecnología, manufactura, administración y salud, con opciones tanto para personal operativo como para profesionistas.

Feria Nacional del Empleo

Las personas interesadas en asistir deben llevar identificación oficial, currículum actualizado y en formato digital documentos como CURP , comprobante de estudios, domicilio y constancia de situación fiscal.

Registro y acceso gratuito

El registro para empresas y buscadores de empleo está disponible en el sitio oficial . El acceso es gratuito y se recomienda llegar con anticipación para aprovechar los talleres de orientación laboral que ofrecerán especialistas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Objetivo: disminuir la informalidad en CDMX

La feria forma parte de una estrategia federal impulsada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social , en coordinación con las 32 entidades federativas, que contempla 51 eventos de inclusión laboral durante el año.

Aunque el objetivo es fortalecer la inclusión en el empleo formal, la informalidad laboral en la Ciudad de México se mantiene en 44.5%, según datos recientes del INEGI (ENOE 2025).

