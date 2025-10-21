¡Hay empleo! FGE lanza oferta de trabajo con sueldo superior a 17 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) emitió un comunicado en el que dieron a conocer que se abrieron vacantes de trabajo como Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo cual todas y todos los interesados podrán competir por algunas de las ofertas.

Fue a través de sus diferentes plataformas de redes sociales que la FGE de Puebla, señaló que actualmente cuentan con 30 vacantes del puesto antes mencionado, por lo cual se abrirán los procesos de contratación hasta el próximo 30 de octubre de este 2025.

¿Qué ofrece la oferta de trabajo de la FGE de Puebla?

De acuerdo con la convocatoria emitida oficialmente por la FGE de Puebla, las vacantes de trabajo están ofreciendo un sueldo mensual de 17 mil 782.03 pesos netos, los cuales serán pagados de forma mensual en dos depósitos diferentes.

Se señaló que las ofertas están abiertas para las personas que cuenten con licenciatura en Derecho, además de que podrán aplicar personas a partir de los 22 años de edad y aquellos que cumplan con una serie de requisitos fundamentales.

Requisitos para el empleo en la FGE de Puebla

Entre los requisitos que pide la FGE de Puebla para poderse integrar a su equipo de trabajo , se encuentra el de poder acreditar los estudios superiores en Licenciatura en Derecho, contar con el Servicio Militar Nacional (para hombres), no estar suspendido ni inhabilitado, no consumir sustancias psicotrópicas, de estupefacientes y demás.

También destacan los siguientes puntos:

Tener buena salud

Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza

Cursar y aprobar la Formación Inicial en los términos que la Fiscalía General del Estado determine

Realizar y aprobar el proceso de Certificación como Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier municipio del estado

Se convoca a las y los interesados con estudios de Licenciatura en Derecho, vocación de servicio, honestidad, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, a participar en el Proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso 2025, para cubrir alguna de las plazas vacantes…

¿Cómo aplicar para la oferta de trabajo en la FGE?

Lo mencionado dentro de la convocatoria, señala que las y los interesados podrán llevar la documentación necesaria para iniciar el proceso del 28 al 30 de octubre en un horario de 09:00 a 16:00 horas, esto en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la FGE.

Será en este lugar que se deberán presentar los siguientes documentos:

Hoja de datos personales

Acta de nacimiento.

Título Profesional

Cédula profesional

Credencial de elector vigente

Cartilla del Servicio Militar (varones)

Hoja de liberación de la cartilla del Servicio Militar (varones)

CURP en formato actual

Licencia de conducir, vigente

Comprobante domiciliario, no mayor a 2 meses de antigüedad

Para conocer el resto de los datos necesarios, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la FGE de Puebla para conocer todo sobre las vacantes de trabajo.

