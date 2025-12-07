Como PRI de los 70: Morena llenó de acarreados el Zócalo acomodándolos estratégicamente en la plancha

El partido político de Morena está seguro de que todavía tiene el apoyo de millones de personas en México y, para probarlo, tuvo una convocatoria abierta para su evento del pasado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles se personas se dieron cita. El gran problema es que la mayoría eran acarreados.

Decenas de camiones y camionetas llegaron desde muy temprano a las calles aledañas al Zócalo, muchas de ellas estacionadas en el Monumento a la Revolución. Algunos de los acarreados venían desde muy lejos, con más de 15 horas de trayecto

Los acarreados de Morena en el Zócalo

Morena utilizó el apoyo de los gobiernos estatales afines a su partido político, así como de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, el de Maestros, los Ferrocarrileros y la organización SUMA Construyendo Sociedad, que cuenta con más de 130 organizaciones sindicales y movimientos sociales en la CDMX.

A la vieja escuela del PRI, Morena utilizó a todos ellos para mostrar “poder político” y traer gente a la Plaza de la Constitución. De hecho, cada uno de esos sindicatos y agrupaciones tenía su lugar designado, para asegurar que el lugar se viera lleno en todos los lados posibles.

La plancha del Zócalo se dividió en cuatro puntos. En el primero, junto a la catedral y frente a Palacio Nacional, estaban integrantes del SNTE, militantes del PT, y acarreados del estado de Hidalgo; a su lado, acarreados de Sinaloa, Puebla, los miembros del Sindicato de Electricistas, y la CATEM.

En otro sector estaban acarreados de la Gustavo A. Madero, de Tláhuac y de la CROC, junto con otros militantes de Morena . En el otro sector estaban los acarreados de varios municipios del Edomex, los ferrocarrileros y la organización SUMA.

