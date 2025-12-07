“La ruta mundialista”: Trolebús tendrá nueva línea 14 y estas son sus estaciones y recorrido

Ya es un hecho, la nueva línea 14 del Trolebús en la Ciudad de México podría ser considerada como la nueva “ruta mundialista” o “ruta del futbol” en la capital, ya que tiene el objetivo de facilitar la movilidad a miles de personas para la Copa del Mundo del 2026.

Por si fuera poco, la línea 14 también será de gran utilidad para las personas que viajan del sur al centro de la capital y viceversa. En un recorrido que comenzará en Chapultepec y terminará en el Estadio Ciudad de México (Ex Estadio Azteca y también conocido como Estadio Banorte).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ruta y estaciones de la línea 14 del trolebús

"Con la nueva Línea 14 de Trolebús, la Ciudad de México estará más conectada que nunca: de Chapultepec al Estadio Ciudad de México con una opción de movilidad limpia, segura y moderna”, escribió Clara Brugada en sus redes sociales, en donde también compartió un mapa con la ruta y algunas estaciones que habrá:



Chapultepec

Juanacatlán

La Salle

Patriotismo

San Pedro de los Pinos

San Antonio

Mixcoac

Barranca del Muerto

Doctor Gálvez

Estadio Olímpico Universitario

Copilco

Universidad

Papatzin

Estadio CIudad de México

"Esta ruta no solo facilitará los traslados diarios de miles de habitantes, también será clave para recibir a las y los visitantes durante el Mundial del próximo año, ofreciendo una alternativa eficiente y sustentable”, puntualizó la jefa de Gobierno.

El Mundial comenzará el 11 de junio, por lo que la nueva línea debe estar lista al menos un par de meses antes, por lo que los trabajos para tenerla lista deben de acelerarse desde comienzos del 2026.

Con la nueva Línea 14 de Trolebús, la Ciudad de México estará más conectada que nunca: de Chapultepec al Estadio Ciudad de México con una opción de movilidad limpia, segura y moderna.

Esta ruta no solo facilitará los traslados diarios de miles de habitantes, también será clave… pic.twitter.com/qPhM1BrRo9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 7, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.