¡Adiós al juguito diario! Precio de la naranja se dispara hasta 80% en octubre

¿Adiós a tu juguito diario durante el desayuno? Durante este mes de octubre, el precio de la naranja en México ha registrado uno de los mayores incrementos del año, con alzas de hasta 80% en algunas regiones.

El aumento llega justo antes de la temporada invernal, cuando crece el consumo de esta fruta por su aporte en vitamina C , clave para prevenir resfriados.

El Ejército y la Fuerza Aérea, aplican el Plan DN-III-E en el municipio de Naranjal, Veracruz, en auxilio a la población afectada a causa de las inundaciones, a través de la activación de un puente aéreo, para el traslado de víveres y artículos de primera necesidad.



Con el… pic.twitter.com/MKKsalLWS2 — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2025

Lluvias afectan hasta 80% de la producción en Veracruz

El estado de Veracruz, que produce más de la mitad de las naranjas del país, enfrenta una crisis por las fuertes lluvias , que dañaron cultivos en municipios clave como Álamo Temapache y Martínez de la Torre.

Productores veracruzanos señalaron que algunas cosechas se perdieron hasta en un 80%, un fenómeno sin precedentes, mientras que otros estiman afectaciones del 30 al 40%, lo que podría reducir el abasto durante los meses más productivos, es decir, de noviembre a abril.

Naranja más cara en supermercados y mercados

En supermercados, los precios se han disparado. De acuerdo a los datos arrojados para la semana del domingo 19 al sábado 25 de octubre:



Walmart: 19.90 pesos por kilo

19.90 pesos por kilo Soriana : entre 23.80 y 33.90 pesos, según la promoción vigente

: entre 23.80 y 33.90 pesos, según la promoción vigente La Comer: 29.90 pesos por kilo (variedad Valencia)

En los mercados, la situación varía según la zona. En la Central de Abasto de Iztapalapa el kilo ronda los 10.50 pesos, mientras que en Veracruz el mayoreo llega a 12.50 pesos.

En Martínez de la Torre, donde gran parte se destina a jugueras, el precio por tonelada se mantiene en dos mil 800 pesos, equivalente a 2.80 pesos por kilo, aunque se espera un repunte.

Aumentos regionales: Toluca lidera con alza del 81%

Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) revelan que la naranja Valencia mediana subió en Toluca de 11 a 20 pesos por kilo, un aumento del 81.8%, el más alto del país.

Por su parte, en Morelia, el precio pasó de 11 a 15 pesos, mientras que en Ecatepec, Edomex, alcanzó los 16 pesos; además en Colima, el kilo llegó a 29 pesos, mientras que en el norte, ciudades como Durango y Chihuahua registraron ligeras bajas.

¿Aumentará más el precio de la naranja este 2025?

Con el frío acercándose, la demanda de naranja —tanto para consumo directo como en jugos— seguirá al alza, lo que podría mantener los precios elevados.

Especialistas señalan que si las lluvias continúan afectando los cultivos, el encarecimiento podría extenderse hasta principios del próximo año.

