Alcaldías de CDMX y municipios de Edomex beneficiados por el histórico nivel del Sistema Cutzamala

Literalmente millones de personas serán beneficiadas por el incremento histórico en el nivel del Sistema Cutzamala este 2025, ya que suministra el servicio de agua a 13 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y a 15 municipios del Estado de México (Edomex).

El último informe del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido alentador para los habitantes del Valle de México, ya que el suministro a la CDMX y el Edomex aumentará en un 45% gracias a los niveles récord que hay en el Cutzamala.

Municipios y alcaldías que suministra el Sistema Cutzamala

Según el último informe de la Conagua , el suministro del Cutzamala ha incrementado a 15.706 m3/s, divididos en 9.403 m3/s para la CDMX y en 6.303 m3/s para el Edomex. Estiman que 5 millones de personas serán beneficiadas en:

Alcaldías CDMX:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Municipios (Edomex):



Acolman

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Lerma

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Ocoyoacac

Tecámac

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Nivel del Sistema Cutzamala al corte del 21 de octubre

La Conagua informó que el nivel total de las presas que conforman el Sistema Cutzamala es de 754.44 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 96.8% de su capacidad total, con un récord histórico que tenía años que no se veía.

Específicamente, la presa de El Bosque tiene un nivel de 97.5%; Valle de Bravo tiene un 97.1%; y Villa Victoria tiene un 95.4%; todas ellas tienen niveles cercanos al 100%, algo que parecía imposible después de la enorme crisis que enfrentaron en el 2024.

