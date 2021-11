¿Por qué recomiendan tomar vitamina C en temporada de gripe?

Con la llegada de frentes fríos, lluvias y descensos en las temperaturas en gran parte de México, la gente comienza a recurrir a tomar vitamina C, pues de acuerdo a la creencia popular esta puede prevenir la gripe. Te compartimos algunos mitos, verdades y curiosidades sobre esta vitamina.

Es normal que durante esta temporada del otoño, el clima sea inestable y que los cambios bruscos de temperatura puedan aumentar el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como gripe, resfriado común, influenza y bronquitis, principalmente.

Aunque la gripe suele curarse en un par de días, lo mejor es evitar enfermedades. Por ello en esta temporada de otoño-invierno, gran parte de la población recurre a remedios caseros que consisten en ingerir muchos cítricos, ricos en vitamina C, o incluso suplementos, pues se cree que estos evitan la presencia de cualquier enfermedad respiratoria.

¿Qué es la vitamina C?

Las vitaminas son un grupo de sustancias que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para mantener una correcta salud. La vitamina C es conocida como ácido ascórbico y no puede ser producida por el cuerpo humano, por lo que debe ser un componente esencial de la dieta alimenticia.

La vitamina C es necesaria para producir una sustancia llamada colágeno que se requiere para la salud y reparación de varios tejidos del cuerpo, que incluyen:

- Piel

- Huesos



- Cartílago

- Ligamentos y tendones

- Paredes de los vasos sanguíneos

- Dientes

¿La vitamina C previene la gripe?

Existe una creencia popular de que la vitamina C puede curar el resfriado común; sin embargo, a través de diferentes investigaciones esto no se ha comprobado.

Después de varias décadas de estudios sobre la capacidad de la vitamina C para reducir el riesgo de contraer gripe o resfriado, no se ha detectado que aumentar su consumo tenga algún efecto preventivo.

MITO: La vitamina C previene la gripe

❌FALSO!



✅Una dieta sana, rica en vitaminas y minerales, ayuda a estar más saludable, pero no garantiza la prevención. La vacunación es una de las medidas de prevención más importante y efectiva.

Pero lo que sí se ha observado es que las grandes dosis de la vitamina C pueden reducir ligeramente la duración de los resfriados; aunque su efectividad varía dependiendo de cada persona.

Alimentos ricos en vitamina C

- Frutas cítricas como naranjas, mandarinas, limas y limones



- Bayas como grosellas negras, fresas, frambuesas y arándanos

- Melón y sandía

- Kiwi

- Verduras y hortalizas como espinacas, pimientos verdes y rojos, tomates, coliflor, col, brócoli, coles de bruselas y papas

- Leche fresca

- Pescado

- Vísceras como el hígado y el riñón

- Cereales fortificados

Como lo notas, la mayor parte de la vitamina C proviene de frutas y verduras , sin embargo los expertos recomiendan consumirlas lo más frescas posibles, ya que esta vitamina es termosensible, lo que quiere decir que no resiste las altas temperaturas en el cocinado.

Por lo que al calentar, hervir o cocer las verduras o frutas, se reduce un tercio el aporte de la vitamina C en el cuerpo.

Consejos para evitar gripe y otras enfermedades de temporada

Debido a que son más de 200 los virus que pueden provocar una gripe, lo mejor es tomar algunas precauciones como:

- Lavarse las manos a menudo, sobre todo si se ha estado en contacto con personas resfriadas.

- Abrigarse adecuadamente, especialmente cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío

- No fumar.

- Evitar las corrientes de aire, los cambios bruscos de temperatura o los ambientes muy secos.

- Llevar una dieta equilibrada rica en frutas y verduras para no tener carencia de vitaminas.

- Utilizar un humidificador si hiciera falta.

- No pasar mucho tiempo en lugares cerrados, muy concurridos y poco ventilados.

