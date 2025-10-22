¡Confirmado! Faltan pocos días para el megapuente de noviembre y no es el Día de Muertos 2025

El mes de noviembre será uno de los favoritos de los estudiantes de primaria, secundaria y kinder, porque no solo tendrán un puente vacacional por Día de Muertos 2025, sino que también tendrán el último megapuente de cuatro días del 2025.

Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes gozarán de cuatro días consecutivos sin clases, lo que convierte este descanso en una gran oportunidad para planear, desconectar o simplemente relajarse antes del cierre del año. Y no, no estamos hablando del puente por el Día de Muertos.

¿Habrá puente por Día de Muertos 2025?

Aunque muchos lo esperan, el descanso que ocurre en la fecha de Día de Muertos no es considerado un “megapuente” en el sentido tradicional para todos los estudiantes. De hecho, la suspensión de clases se da el viernes 31 de octubre de 2025, por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) de la SEP, lo que da origen a un fin de semana largo de tres días: desde el viernes 31 octubre al domingo 2 noviembre, para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, ese puente corresponde más a una junta docente que a un feriado oficial de las escuelas, y las clases se reanudan el lunes 3 de noviembre.

💀🌼 Del papel picado al pan de muerto: poner una ofrenda de Día de Muertos en 2025 puede costar desde $400 hasta más de $3,000 pesos. ¿Estás listo para honrar a tus seres queridos?https://t.co/p64rukCJo1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2025

¿Cuándo será el megapuente de noviembre?

¡Aparta la fecha! Si estás buscando una oportunidad para salir unos días de la ciudad y tomar un descanso reparador, te contamos que el esperado megapuente para noviembre de 2025 será en esta fecha:

Del viernes 14 de noviembre al lunes 17 de noviembre.

Esto se debe a que el viernes 14 se realiza el registro de calificaciones del primer trimestre, jornada que muchas escuelas aprovechan para otorgar día libre; el lunes, por su parte, es feriado oficial por el Día de la Revolución Mexicana, que este año recae en el tercer lunes del mes.

Así, los estudiantes de educación básica regresarán a clases hasta el martes 18 de noviembre, lo que convierte este periodo en uno de los descansos más largos del año escolar.

¡Que no se te pase! Ahora que ya sabes cuándo será el último megapuente de 2025, ya puedes marcar el calendario, programar tu escapada o hacer planes con tu familia: ¡el megapuente de noviembre está a la vuelta de la esquina!