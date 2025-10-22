¡Tláloc no para! Prevén lluvias muy fuertes y fríos intensos durante el clima en México este 22 de octubre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este miércoles 22 de octubre de 2025, prevén afectaciones por lluvias intensas y chubascos en los estados del oriente, sureste y costas del Pacífico en el país.

A través de su informe diario, la Conagua señaló que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazará sobre el noroeste de nuestro territorio nacional ocasionando un importante descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento en entidades como Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el SMN detalló que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará una baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte, así como en el noreste de nuestro país.

Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico [VIDEO] Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han sido afectados por las lluvias extremas

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿En qué estados de México lloverá este miércoles 22 de octubre?

De acuerdo con lo mencionado por el informe de la Conagua serán en Veracruz , Oaxaca y Chiapas, los estados de la República que presenten lluvias fuertes puntuales este próximo 22 de octubre. De igual forma se prevén las siguientes afectaciones:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México y Morelos

Pronósticos de rachas fuertes de viento para el clima en México

Las rachas fuertes de viento se tienen previstas en estados como Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Pronósticos de temperaturas altas en México

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

Clima en México: temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.