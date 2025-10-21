La tormenta Melissa se convertirá en huracán muy pronto; conoce trayectoria y ciudades en alerta

La temporada de huracanes en el océano Atlántico sigue activa y este martes 21 de octubre se formó la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe, a 1765 kilómetros de las costas de Quintana Roo.

Como es de esperarse, Melissa provocará lluvias torrenciales y fuertes vientos en los países cercanos a su formación. A medida que se fortalezca y se convierta en huracán, las afectaciones en el clima serán más grandes.

El día en que Melissa se convertirá en Huracán

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), se espera que Melissa se convierta en huracán durante la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de octubre, alcanzando su punto máximo de intensidad en ese momento.

Hasta ahora, la trayectoria de Melissa señala que no impactará directamente con ningún país y solo se intensificará en el mar Caribe, sin embargo, sus efectos sí causarán problemas en varias ciudades, las cuales ya se encuentran en alerta.

¿Melissa afectará a México?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a la distancia y trayectoria, Melissa no representa un riesgo para México. Aunque en las imágenes pueda parecer muy cercano a la península de Yucatán, sus afectaciones en el clima de nuestro país serían mínimas.

Los países en peligro por Melisssa

En contraste, hay riesgo por las fuertes lluvias , las potenciales inundaciones y las fuertes rachas de viento en los siguientes países del Caribe, los cuales estarán mucho más cerca de Melissa:



Haití

República Dominicana

Jamaica

Inclusive se esperan cambios en el clima de Cuba y Puerto Rico, por la cercanía que tendrán al potencial huracán.

La trayectoria de la tormenta Melissa

Por último, en las imágenes podemos ver a la tormenta Melissa avanzando al noreste por el Mar Caribe, acercándose peligrosamente a Jamaica y Haití, pero siempre con una distancia importante de México.

