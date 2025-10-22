¡Una tragedia más en Veracruz! Así se ve el río Pantepec afectado por el derrame de petróleo

En medio de la emergencia por las severas inundaciones que se registraron en varios municipios del estado de Veracruz se registró un importante derrame de petróleo en el río Pantepec, lo cual puso en alerta a comunidades aledañas de Álamo, así como a la población de Tuxpan.

De acuerdo con información oficial, el derrame de este hidrocarburo se registró en las inmediaciones de Citlaltépetl, esto a 50 kilómetros del municipio de Tuxpan y muy cerca de varios poblados de Álamo.

¿Qué pasó en el río Pantepec?

Información oficial emitida por Petróleos Mexicanos y demás autoridades del Gobierno de México, señala que el derrame del hidrocarburo en el río Pantepec se registró tras una fuga en el oleoducto Poza Rica - Madero de Pemex.

Se señaló que el derrame afectó a poco más de ocho kilómetros de largo del río antes mencionado, pues el petróleo alcanzó zonas de Tuxpan además de que habitantes de áreas aledañas denunciaron un olor muy fuerte a hidrocarburo en los municipios de Álamo y Poza Rica.

Videos del río Pantepec lleno de petróleo

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzaron a difundir imágenes y videos de las afectaciones por el derrame en el río de Veracruz . A través de X, TikTok e Instagram se evidenció que el hidrocarburo recorrió varios kilómetros de distancia del caudal hasta zonas de Tuxpan.

En las imágenes y videos se aprecia como el petróleo se encuentra esparcido de orilla a orilla, así como el río completamente pintado de negro a raíz de la fuga generada por las intensas lluvias registradas en semanas anteriores.

Otra vez el @PartidoMorenaMx envenenando al país… ahora con un derrame de petróleo en el río Tuxpan.



¿Dónde están los ambientalistas de la 4T? ¿Por qué será que, cuando se trata de las “empresas” del gobierno, los noticieros y paleros del régimen se hacen los ciegos?



Mañana… pic.twitter.com/jZhZXG5bho — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 21, 2025

🆘️URGENTE: No es sólo inundación en el norte de Veracruz... ahora un derrame de hidrocarburo desde el cauce del Río Pantepec hasta el Río Tuxpan amenaza más de 16 km de ecosistema.



Ya no hablamos de desastre natural: hablamos de ecocidio#MorenaDestruyendoAMexico pic.twitter.com/j0GG7UPCwK — Manolo Najera (@ManoloNajera) October 21, 2025

Pemex mantiene labores de limpieza en el río

Luego de la fuga en el río Pantepec, Pemex informó que se mantienen las intensas labores de limpieza, contención y remediación ambiental del caudal, esto con la participación de personal especializado y equipos de “alta capacidad”.

Se dio a conocer que en el área afectada operan más de 80 unidades terrestres y fluviales entre las cuales se encuentra una embarcación especializada, cinco lanchas desplegadas, así como la instalación de 48 cordones oleofílicos y 13 barreras marinas.

