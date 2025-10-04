Canadá ofrece 30 mil pesos de sueldo a ayudantes de cocina mexicanos con primaria; cómo postularse

Si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo en el extranjero te tenemos muy buenas noticias, pues a través del Servicio Nacional de Empleo se anunció que un restaurante en Canadá lanzó una oferta laboral para mexicanos que quieran ser ayudante de cocina.

Fue a través del Portal del Empleo del Gobierno de México, que se anunció que la vacante está ofreciendo un sueldo mensual de 30 mil pesos, además de que se otorgan prestaciones superiores a las de ley.

Requisitos para el puesto de trabajo como ayudante de cocina en Canadá

De acuerdo con el anuncio publicado, las personas interesadas en el puesto de trabajo en Canadá deben cumplir con una serie de requisitos que van desde disponibilidad de viajar, hasta experiencia laboral.

La oferta solicita lo siguiente:

Nivel académico: primaria

Experiencia de 6 meses a un año como ayudante de cocina

Conocimiento en el manejo de herramientas de gastronomía como aparatos manuales y eléctricos

Disponibilidad de viajar

¿Qué ofrece la vacante de empleo?

Más allá de los 30 mil pesos mensuales que podría ganar la persona que se quede con el puesto de trabajo , el restaurante canadiense ofrece transporte seguro, seguridad social pública, así como un contrato por tiempo determinado

Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, esto dependiendo de las actividades de cada uno de los trabajadores que se encuentren en las instalaciones referidas.

Labores y funciones del puesto en Canadá

Se señala que el puesto debe cumplir con las funciones de preparación de ingredientes y elaboración de platillos simples. Además de que se deberá apoyar con la recepción de alimentos en cámara frigorífica y congeladores.

El resto de las actividades a realizarse son:

Limpiar mesas, armarios y electrodomésticos

Lavar y pelar verduras y frutas

Preparar y organizar ingredientes para la elaboración de los platillos

Apoyar en la preparación de platos sencillos siguiendo las indicaciones del chef

Barrer y trapear pisos

¿Dónde revisar ofertas de trabajo en el extranjero?

Vale la pena mencionar que las ofertas de trabajo en el extranjero como esta de Canadá, se pueden ver publicadas todos los días dentro del Portal del Empleo, al cual podrás acceder dando click en el siguiente enlace .

