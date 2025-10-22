¡Cuidado con los fraudes! Alertan por sitios falsos para pagos de adeudos vehiculares

Para poder realizar trámites de gobierno sobre movilidad, como la tarjeta de circulación , pago de tenencia, un cambio de placas u otros, las autoridades piden a los ciudadanos que se pongan a cuentas con cualquier adeudo vehicular; sin embargo, hay un alertamiento por portales falsos donde supuestamente se realizan los pagos.

Es importante tomar en cuenta esta información porque al realizar el supuesto pago se perderá el dinero y evidentemente no se podrá llevar a cabo el trámite que se desea.

Qué sabemos de los sitios falsos de pago vehicular

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla los contribuyentes deben tener cuidado ante la existencia de una página que suplanta un sitio oficial para realizar el pago de , con medios de pago no establecidos por las autoridades.

A través de un comunicado se dio a conocer que se identificó que a través de una página con terminación ".php” los delincuentes buscan que las personas ingresen datos generales de su vehículo para hacer el cobro.

Las páginas oficiales siempre contienen el dominio “gob.mx” y los fraudes son cometidos en páginas comerciales con diferentes terminaciones; por lo que se pidió tener cuidado en este trámite.

¿Qué hacer en caso de detectar el fraude?

La Secretaría recordó a los contribuyentes que la única página oficial y autorizada para el pago de las contribuciones vehiculares es la siguiente: https://rl.puebla.gob.mx/tenencia .

Y en caso de detectar este tipo de fraudes se recomienda comunicarse con las autoridades y frenar cualquier actividad que parezca ilícita debido a que estas personas también se quedan con los datos personales, mismos que pueden usarse para otros delitos.

Las autoridades piden no tener adeudos en trámites vehiculares como el alta de placas, la verificación vehicular, el cambio de propietario o la liberación de un vehículo del corralón.

Además de subsidios y descuentos, es decir para acceder a descuentos en el pago de la tenencia. Otro momento es en la venta de un auto, es crucial que el propietario anterior haya pagado todos los adeudos.

