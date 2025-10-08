Cae 27% la creación de empleo formal en 9 meses del 2025; IMSS sumó 116,765 plazas

Durante los primeros nueve meses de 2025, la creación de empleo formal en México sufrió una caída significativa del 27 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese lapso se generaron 333,303 plazas, frente a las 456,417 reportadas en enero‑septiembre de 2024, lo que evidencia un debilitamiento persistente del mercado laboral formal.

IMSS reporta pérdida de patrones

Una de las señales más preocupantes del panorama laboral es la caída en el número de patrones registrados ante el IMSS . Al cierre de septiembre de 2025, los registros patronales sumaban 1,039,227, lo que implica una reducción anual de 2.4 %.

Esta tendencia de contracción no es nueva, pues durante 2023 y 2024 ocurrieron pérdidas significativas en los registros empresariales, con más de 34,000 patrones menos en ese periodo según informes del Instituto.

La baja en el número de empleadores formalmente inscritos afecta directamente la capacidad del IMSS para recaudar cuotas obrero‑patronales y fortalecer su operatividad. Además, ese fenómeno podría ser síntoma de una concentración del empleo formal en empresas más grandes o de la retirada de unidades productivas pequeñas que no soportan costos crecientes de formalidad.

Aumentan plazas laborales durante el mes de septiembre

A pesar del panorama global desfavorable, septiembre 2025 registró un repunte mensual notable, ya que el IMSS reporta que se agregaron 116,765 nuevas plazas formales, lo que representó un crecimiento del 0.5 % respecto al mes anterior.

Este incremento permite que el total de empleos afiliados al IMSS alcance 22,571,682 puestos, la cifra más alta para un mes de septiembre desde que se tiene registro. En ese mes, alrededor de 125,757 trabajadores de plataformas digitales alcanzaron el nivel de ingreso para cotizar en todos los seguros del IMSS , aunque cabe recordar que cada mes los empleados de apps de reparto podrán entrar y salir de las filas de empleados formales.

Además, los sectores con mayor crecimiento anual en empleo formal fueron transporte y comunicaciones (+9.3 %), comercio (+2.7 %) y electricidad (+2.4 %) al cierre del mes.

No obstante, el desempeño mensual no logra revertir la tendencia negativa acumulada. El repunte en septiembre resulta insuficiente frente al desplome en los meses anteriores, y la caída del 27 % en el agregado anual revela que el mercado laboral formal enfrenta retos estructurales que requieren acción urgente del gobierno y el sector privado.