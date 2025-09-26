Guardia Nacional lanza vacantes con sueldo de 16 mil pesos; así puedes aplicar

Si estás buscando trabajo y te gustaría formar parte de la Guardia Nacional , tienen nuevas vacantes de empleo en distintos puntos del país con sueldos competitivos y prestaciones superiores a la ley, te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante de la Guardia Nacional

Quienes estén interesados en la vacante de la Guardia Nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con preparatoria o bachillerato

Diploma o certificado comprobable

Adaptación al cambio, aprendizaje constante, comunicación, orientación a resultados y compromiso

Disponibilidad para viajar y cubrir diferentes turnos de 8, 12 y 24 horas

No se requiere experiencia previa pues los aspirantes recibirán capacitación

El horario es de lunes a viernes y se otorgan becas a quienes quieran continuar con sus estudios.

Funciones principales de la vacante

Los seleccionados tendrán que realizar patrullajes terrestres, marítimos o aéreos para garantizar la seguridad pública . Prevenir delitos y conductas antisociales mediante presencia disuasiva en comunidades y espacios públicos y salvaguardar la integridad, derechos y bienes de la población.

Sueldo y detalles de la vacante

El sueldo es de 16 mil pesos mensuales. Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley y el contrato es por tiempo indeterminado. Las entrevistas se realizan de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas y la fecha límite para aplicar será el 8 de octubre de 2025.

Tasa de desempleo en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), la tasa de desempleo en México llegó en junio pasado al 2.7% de la población económicamente activa. Mientras que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación fue de 2.7% de la PEA.

La PEA del sexto mes del año llegó a 61.8 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.8%.

