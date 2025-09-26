inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Guardia Nacional lanza vacantes con sueldo de 16 mil pesos; así puedes aplicar

Aplicar para un trabajo se ha vuelto cada vez más sencillo, pues todo se puede hacer en línea, si estás interesado en trabajar en la Guardia Nacional publicaron vacantes.

Cómo aplicar a las vacantes de la Guardia Nacional
X: @GN_MEXICO_
Actualizado el 26 septiembre 2025 13:28hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estás buscando trabajo y te gustaría formar parte de la Guardia Nacional , tienen nuevas vacantes de empleo en distintos puntos del país con sueldos competitivos y prestaciones superiores a la ley, te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante de la Guardia Nacional

Quienes estén interesados en la vacante de la Guardia Nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con preparatoria o bachillerato
  • Diploma o certificado comprobable
  • Adaptación al cambio, aprendizaje constante, comunicación, orientación a resultados y compromiso
  • Disponibilidad para viajar y cubrir diferentes turnos de 8, 12 y 24 horas
  • No se requiere experiencia previa pues los aspirantes recibirán capacitación

El horario es de lunes a viernes y se otorgan becas a quienes quieran continuar con sus estudios.

Trabajos en riesgo por la IA
También te puede interesar:

Así empezó Skynet; lista de trabajos que dejarían de existir en 5 años a causa de la Inteligencia Artificial

La llegada de la Inteligencia Artificial ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida de forma positiva, sin embargo también parece poner en riesgo algunos trabajos

Es Tendencia
Ver nota

Funciones principales de la vacante

Los seleccionados tendrán que realizar patrullajes terrestres, marítimos o aéreos para garantizar la seguridad pública . Prevenir delitos y conductas antisociales mediante presencia disuasiva en comunidades y espacios públicos y salvaguardar la integridad, derechos y bienes de la población.

Vacantes de trabajo en CDMX agosto 2025
También te puede interesar:

Gobierno CDMX abre más de 3 mil vacantes: Lista de trabajos que piden primaria, secundaria y prepa

La oferta está dirigida a diversos perfiles, abarcando sectores como servicios, tecnología, salud, construcción y administración.

Ciudad
Ver nota

Sueldo y detalles de la vacante

El sueldo es de 16 mil pesos mensuales. Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley y el contrato es por tiempo indeterminado. Las entrevistas se realizan de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas y la fecha límite para aplicar será el 8 de octubre de 2025.

Tasa de desempleo en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), la tasa de desempleo en México llegó en junio pasado al 2.7% de la población económicamente activa. Mientras que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación fue de 2.7% de la PEA.

La PEA del sexto mes del año llegó a 61.8 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.8%.

Guardia Nacional

[VIDEO] Esta tarde se dio el banderazo de salida de la Guardia Nacional en la alcaldia Iztapalapa Reporta Juan Manuel Jimenez

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Guardia Nacional
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx