Guardia Nacional lanza vacantes con sueldo de 16 mil pesos; así puedes aplicar
Aplicar para un trabajo se ha vuelto cada vez más sencillo, pues todo se puede hacer en línea, si estás interesado en trabajar en la Guardia Nacional publicaron vacantes.
Si estás buscando trabajo y te gustaría formar parte de la Guardia Nacional , tienen nuevas vacantes de empleo en distintos puntos del país con sueldos competitivos y prestaciones superiores a la ley, te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante de la Guardia Nacional
Quienes estén interesados en la vacante de la Guardia Nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con preparatoria o bachillerato
- Diploma o certificado comprobable
- Adaptación al cambio, aprendizaje constante, comunicación, orientación a resultados y compromiso
- Disponibilidad para viajar y cubrir diferentes turnos de 8, 12 y 24 horas
- No se requiere experiencia previa pues los aspirantes recibirán capacitación
El horario es de lunes a viernes y se otorgan becas a quienes quieran continuar con sus estudios.
Funciones principales de la vacante
Los seleccionados tendrán que realizar patrullajes terrestres, marítimos o aéreos para garantizar la seguridad pública . Prevenir delitos y conductas antisociales mediante presencia disuasiva en comunidades y espacios públicos y salvaguardar la integridad, derechos y bienes de la población.
Sueldo y detalles de la vacante
El sueldo es de 16 mil pesos mensuales. Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley y el contrato es por tiempo indeterminado. Las entrevistas se realizan de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas y la fecha límite para aplicar será el 8 de octubre de 2025.
Tasa de desempleo en México
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), la tasa de desempleo en México llegó en junio pasado al 2.7% de la población económicamente activa. Mientras que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación fue de 2.7% de la PEA.
La PEA del sexto mes del año llegó a 61.8 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.8%.
Guardia Nacional
