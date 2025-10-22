Lista de adultos mayores que recibirán aguinaldo del INAPAM y fechas del pago

El aguinaldo siempre ayuda a las familias mexicanas a cubrir algunos gastos, sobre todo los que suelen hacerse a final del año y esta prestación económica se entregará a algunos adultos mayores que forman parte del INAPAM .

Los adultos mayores que cuentan con su tarjeta INAPAM tienen descuentos en tiendas y algunos servicios con el objetivo de apoyar a su economía, pues el Gobierno es consiente que muchos ya dejaron de trabajar. La entrega de aguinaldo también busca ayudarlos, sin embargo, solo se brinda a algunos beneficiarios.

Abuelitos regresan a trabajar como empacadores en la CDMX [VIDEO] En la CDMX hay 77 mil adultos mayores o abuelitos que tienen vínculos con supermercados y el 30% de ellos se concentran en supermercados en la ciudad.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo del INAPAM este 2025?

El aguinaldo será entregado para los adultos mayores que formen parte del programa Vinculación Productiva, que proporciona a un empleo a quienes todavía se sienten productivos.

El empleo se brinda acorde a sus habilidades y experiencias, es por eso que se tienen convenios con tiendas de supermercados, cafeterías, universidades, tiendas de ropa, entre otras.

Fechas de pago del aguinaldo del INAPAM

El pago del aguinaldo del INAPAM debe entregarse a los adultos mayores antes del 20 de diciembre de 2025, como lo sostiene la ley mexicana para todas las empresas.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el aguinaldo?

Tener 60 y más años de edad

Credencial INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía (original), puede ser INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE-

Las empresas con las que hay convenio pueden solicitar algún otro requisito

¿Cómo formar parte de Vinculación Productiva?

El proceso para solicitar ser parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM es el siguiente:

Llenar solicitud de inclusión social

Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva

Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria

Gestión de entrevista con empresas

Módulos de Vinculación Productiva en CDMX

Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez

Calle Norte 172, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza

En caso de que pertenezcas a otro estado de la República puedes consultar los módulos en el siguiente enlace .

