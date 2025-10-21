Todo sobre el festival de Día de Muertos en NezaMictlán 2025

Cada vez se acerca más el Día de Muertos , fecha en la que miles de personas recuerdan a los que ya no están y colocan ofrendas a la espera de la visita de sus seres queridos; y como cada año también hay muchas actividades para divertirse y disfrutar de la cultura y los colores de México, como es el caso del NezaMictlán 2025.

El evento se llevará a cabo en Nezahualcóyotl, Estado de México y ofrecerá una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y recreativas enfocadas en preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la convivencia familiar.

🎬💀 ¡Prepárate para una noche de miedo!



Te invitamos al Necro Film Fest, nuestro Festival de Cine de Terror 😱🎥



Ven a disfrutar de películas escalofriantes, música y una experiencia única bajo la luna. 🌕🍿



🗓️ 23, 24 y 25 de octubre

🕔 De 5:00 p.m. a 1:00 a.m.

📍 Parque… pic.twitter.com/dftoZP6l74 — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) October 21, 2025

¿Cuándo y dónde se realizará el NezaMictlán 2025?

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció que el Festival de Día de Muertos NezaMictlán 2025 se realizará del 23 de octubre al 9 de noviembre con grandes sorpresas.

Las actividades se llevarán a cabo en diversos puntos incluido el Palacio Municipal, y de acuerdo con el alcalde Cerqueda “fortalecen nuestra identidad y permiten rendir homenaje a quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en nuestros corazones”.

¿Cuáles son las actividades que habrá en NezaMictlán?

En la Explanada del Palacio Municipal se realizará la Expo Día de Muertos, del 25 de octubre al 2 de noviembre donde se venderán artículos de temporada, flores de cempasúchil, pan, artesanías y mucho más.

A quienes les gusta el cine, el Necro Film Fest, el 23, 24 y 25 de octubre, en el Parque del Pueblo, un espacio donde se podrá disfrutar del mejor del terror independiente y clásico bajo las estrellas.

En el Parque del Pueblo se realizará la Casa del Terror, una experiencia inmersiva con escenografías y personajes de miedo. Mientras en el auditorio de ese espacio se podrá disfrutar del espectáculo de La Llorona, ambas actividades del 30 de octubre al 2 de noviembre.

También se tienen previstas las caravanas de catrinas y catrines, que recorrerán las principales calles y avenidas del municipio a las 18 horas.

Jueves 30 de octubre, se iniciará en la colonia Valle de Aragón 1ra. sección y cerrará en la colonia Impulsora.

Viernes 31 de octubre, iniciando en la colonia Estado de México, y culminando en la colonia Evolución.

El sábado 1º de noviembre la caravana iniciará en la colonia Rey Neza, finalizando en la Explanada del Palacio Municipal.



