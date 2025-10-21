Universidad expulsa a estudiante involucrada en video donde obligan a perrito a tomar alcohol

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) expulsó a la estudiante A.C.C.P, luego de que apareciera en un video en donde obligan a un perrito a tomar alcohol .

A través de un comunicado, la escuela, que se posicionó días atrás contra el maltrato animal, señaló que se tomó la decisión de expulsar a la estudiante involucrada en la grabación.

“Se confirma que la alumna de iniciales A.C.C.P de la UPNECH Unidad Madera involucrada en el grabación ha causado la baja de esta institución a partir del día de hoy”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué pasará con los demás involucrados?

La universidad destacó que la otra persona que aparece en el video (D.G), quien obliga al perro a tomar alcohol, no pertenece a su escuela, por lo que cualquier acción o solicitud relacionada con ella es improcedente.

La institución señaló que este “hecho deleznable” no forma parte de los valores que se tratan de fomentar en la comunidad estudiantil, por lo que seguirá instruyendo ética y el respeto a cualquier forma de vida.

¿Cómo fue el caso de maltrato animal en Chihuahua?

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre en Ciudad Madera, cuando un grupo de jóvenes aparentemente alcoholizados subieron a un perro de la calle a un auto. La mujer que viaja en la zona del copiloto, ahora identificada como D.G, obliga al perro en varias ocasiones a tomar alcohol.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.