México
Nota

Se registra incendio en predio de Ecatepec, Edomex; autoridades de emergencia laboran en la zona

Autoridades de emergencia intentan sofocar un incendio registrado en un predio ubicado en la colonia Hank González de Ecatepec; hay una fuerte columna de humo.

Se registra incendio en Ecatepec Edomex
X: @Gposiadeoficial
Actualizado el 21 octubre 2025 12:43hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

Pasado el mediodía de este martes 21 de octubre, se reportó un intenso incendio en un predio ubicado dentro de la colonia Hank González en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), lo cual generó la movilización de cuerpos de emergencia sobre la zona referida.

Primeros reportes emitidos a través de varias cuentas de redes sociales, señalan que el incendio se registró en una fábrica de colchones, la cual se ubica a un costado de la autopista México-Pachuca y la cual también conecta a la capital de la República con la entidad mexiquense.

Información en desarrollo.

Edomex
Incendios
