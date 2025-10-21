La Beca para el Bienestar Benito Juárez inicia el ciclo 2025 con un calendario claro para su primer bimestre (enero‑febrero). De acuerdo con la publicación oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) , los pagos se realizarán por orden alfabético según la primera letra del primer apellido del beneficiario o beneficiaria.

Este mecanismo escalonado busca evitar saturaciones en cajeros y asegurar que los recursos lleguen de forma ordenada a estudiantes en educación básica, media superior y superior.

Calendario de pago del primer bimestre de la Beca Benito Juárez 2025

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez , te tenemos buenas noticias porque ya tenemos las fechas exactas en las que recibirás el pago del primer bimestre en tu Tarjeta Bienestar.

Anota en el calendario porque antes de que termine el mes de octubre podrás contar con el dinero que tiene el objetivo de apoyar a las familias mexicanas para que niños, niñas y adolescentes continúen con sus estudios.

Lunes 20 de octubre: Letras A, B y C

Martes 21 de octubre: Letras D, E, F, G

Miércoles 22 de octubre: Letras H, I, J, K, L

Jueves 23 de octubre: M, N, Ñ, O

Viernes 24 de octubre: P, Q, R

Lunes 27 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos son para las y los estudiantes de continuidad de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, quienes recibirán $1,900 pesos correspondientes al bimestre septiembre – octubre.

¿Quiénes no cobran apoyo de las Becas Benito Juárez?

Existen situaciones específicas por las que algunos beneficiarios no recibirán el pago en la fase programada o podrían quedar excluidos temporalmente. Nos referimos a quienes no cuenten con la tarjeta del Banco del Bienestar activa o tengan datos pendientes de actualización.

Es crucial que los beneficiarios verifiquen su estatus en el buscador oficial, mantengan datos actualizados y confirmen que la tarjeta Banco del Bienestar esté activa para evitar contratiempos en el depósito.