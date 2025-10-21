República MX: Adán Augusto López bajo la Lupa de la FGR por presunto desfalco
El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades económicas durante su gestión como gobernador de Tabasco
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández , enfrenta una ofensiva legal sin precedentes en su contra. La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó un total de 37 denuncias penales ante la FGR, exigiendo una investigación a fondo por su desempeño como gobernador de Tabasco (2019-2020).
Los señalamientos principales giran en torno a un presunto quebranto a la Hacienda Pública que se acerca a los 800 millones de pesos —específicamente $766 millones—, proveniente de presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos federales de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según lo documentado en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pérez-Jaén acusa que estas omisiones de la ASF, al no dar seguimiento a los expedientes, han protegido al legislador.
Discrepancias patrimoniales y redes de corrupción
Además de las acusaciones por desvío de fondos en Tabasco, los señalamientos contra el senador morenista se extienden a su patrimonio y presuntos conflictos de interés. Distintas voces, incluyendo integrantes de Sistemas Anticorrupción y la senadora Lilly Téllez, han solicitado investigar las supuestas discrepancias en su declaración patrimonial y fiscal.
Recientemente, también se expuso un presunto escándalo de pagos millonarios de Pemex a una empresa inmobiliaria de la que López Hernández declaró ser accionista, por la renta de un piso de oficinas, elevando las dudas sobre posibles conflictos de interés y una supuesta red de corrupción para obtener contratos públicos. Estos hechos, ligados a su paso por Tabasco y la Secretaría de Gobernación, han provocado que figuras políticas e instancias de transparencia urgieran a la FGR, el SAT y la UIF a actuar con rigor técnico y transparencia.
