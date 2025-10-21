Así puedes obtener las utilidades del Inapam y cómo aplicar para recibir este apoyo que es tu derecho

Todas las personas que formen parte del programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ) podrán recibir sus utilidades a partir de mayo de 2026 siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos.

¿Cómo recibir pago de utilidades del INAPAM?

Es importante destacar que el programa de Vinculación Productiva tiene como objetivo ayudar a que las personas mayores encuentren empleos formales para que continúen laborando en diversos ámbitos y con prestaciones de ley.

Los beneficiarios cuentan con:

Sueldo base

Prestaciones de Ley

Contrataciones por hora, jornada o proyectos

En algunos casos prestaciones superiores a la Ley

Aguinaldo

Días de descanso obligatorio

Vacaciones y prima vacacional

Prima dominical

Prima de antigüedad

Utilidades

Licencia por adopción

Prestaciones en caso de renuncia

Indemnización por despido injustificado

Para recibir el pago de utilidades, los adultos mayores deben estar inscritos al programa de Vinculación Productiva , contar con un contrato formal y acreditar 60 días laborados como mínimo durante un año fiscal.

¿Cuándo se pagan las utilidades?

Los trabajadores que laboran para empresas o “personas morales” deberán recibir su pago de utilidades antes del 30 de mayo de cada año. Mientras que los que tienen una relación de colaboración individual tendrán que recibir su pago antes del 29 de junio.

Requisitos y registro para el programa de Vinculación Productiva

Para que un adulto mayor pueda registrarse al programa del Inapam deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 60 años

Contar con una credencial INAPAM

Identificación oficial vigente con fotografía

Posteriormente deberán llenar una solicitud de inclusión social. Después se les realizará una entrevista con los promotores del programa. Se les asignará una actividad productiva con base en sus habilidades. Se les gestionarán otras entrevistas con empresas vinculadas al programa y finalmente tendrán que esperar para ser aceptados por la empresa.

