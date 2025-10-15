Identifican a mujer que obligó a perrito a tomar alcohol, universidad investiga maltrato animal
La portavoz del refugio “El Álamo de Zazu” exigió a la estudiante dar una prueba de vida del perrito; la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua tomará acciones.
Después de la fuerte indignación que provocaron las acciones de una joven al obligar a un perrito a beber alcohol, cuyo video rápidamente se volvió viral, fue identificada como una estudiante de la Universidad Nacional Pedagógica de Chihuahua, institución que reprobó este acto de maltrato animal , por lo que tomará las acciones correspondientes.
Los hechos ocurrieron el 10 de octubre en Ciudad Madera, cuando un grupo de jóvenes subieron a un perro de la calle a su vehículo y mientras conducían aparentemente alcoholizados obligaron al animal a beber de una botella.
Universidad Pedagógica de Chihuahua se pronuncia por los hechos
A través de un comunicado, la universidad señaló que reprueba cualquer acto de maltrato animal y reiteró su compromiso con la formación de ética, la empatía y el respeto de todos los seres vivos.
Mencionó que tras la circulación del video en redes sociales se identificó a una estudiante de la institución y el caso ya está siendo atendido conforme a los procedimientos establecidos.
Respecto a los otros jóvenes que se escuchan en el video, dijo que continúa el proceso de verificación para determinar si también pertenecen a la escuela.
La UPNECH reprueba enérgicamente cualquier forma de maltrato animal 🐾— UPNECH OFICIAL (@upnechoficial) October 13, 2025
Ante los hechos que circulan en redes sociales, la Universidad ha iniciado los procedimientos correspondientes conforme a su reglamento interno, actuando con responsabilidad y transparencia. pic.twitter.com/qYfh8TVjBM
Protectores de animales condenan maltrato animal
Organizaciones contra el maltrato animal, entre ellas el refugio “El Álamo de Zazu” exigió a través de un video que las autoridades tengan una respuesta rápida para atendender esta situación y advirtió que su grupo “no se quedará callado ante esta injusticia”.
😡💔 ¡Indignación en Chihuahua! Jóvenes alcoholizaron a una perrita callejera y lo presumieron en redes. Usuarios exigen castigo ejemplar por maltrato animal pic.twitter.com/jXt2WEvbrZ— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025
Asimismo, la portavoz del refugio pidió a la joven estudiante dar una prueba de vida del perrito de la calle , pues el video ya no muestra lo que pasó con el animal.
