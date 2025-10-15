Identifican a mujer que obligó a perrito a tomar alcohol, universidad investiga maltrato animal

Después de la fuerte indignación que provocaron las acciones de una joven al obligar a un perrito a beber alcohol, cuyo video rápidamente se volvió viral, fue identificada como una estudiante de la Universidad Nacional Pedagógica de Chihuahua, institución que reprobó este acto de maltrato animal , por lo que tomará las acciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre en Ciudad Madera, cuando un grupo de jóvenes subieron a un perro de la calle a su vehículo y mientras conducían aparentemente alcoholizados obligaron al animal a beber de una botella.

Universidad Pedagógica de Chihuahua se pronuncia por los hechos

A través de un comunicado, la universidad señaló que reprueba cualquer acto de maltrato animal y reiteró su compromiso con la formación de ética, la empatía y el respeto de todos los seres vivos.

Mencionó que tras la circulación del video en redes sociales se identificó a una estudiante de la institución y el caso ya está siendo atendido conforme a los procedimientos establecidos.

Respecto a los otros jóvenes que se escuchan en el video, dijo que continúa el proceso de verificación para determinar si también pertenecen a la escuela.

Protectores de animales condenan maltrato animal

Organizaciones contra el maltrato animal, entre ellas el refugio “El Álamo de Zazu” exigió a través de un video que las autoridades tengan una respuesta rápida para atendender esta situación y advirtió que su grupo “no se quedará callado ante esta injusticia”.

Asimismo, la portavoz del refugio pidió a la joven estudiante dar una prueba de vida del perrito de la calle , pues el video ya no muestra lo que pasó con el animal.

