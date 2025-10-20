¿Faltas tú? Lista de entidades en las que puedes obtener una licencia digital; requisitos

En la actualidad la tecnología nos permite ciertas comodidades como llevar información o documentación importante en nuestro celular. Por esta razón, varias entidades de la República mexicana, como es el caso de Chihuahua, ya tienen disponible la licencia digital.

En un México cada vez más digitalizado, la opción de portar licencias digitales directamente en el celular deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta muy útil. Por eso en adnNoticias, te explicamos qué es la licencia digital , cómo descargarla, y en qué estados ya está disponible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo es la licencia digital?

La licencia digital no es otra cosa que la versión electrónica de tu credencial de conducir física. Se trata de una licencia diseñada para llevarla en tu smartphone y cuenta con la misma validez legal que la tarjeta plástica tradicional.

Por ejemplo, en Chihuahua la app “ Licencia Digital Chihuahua ” incorpora la firma electrónica avanzada, validación en tiempo real y medidas antifraude como la prohibición de captura de pantalla.

A partir de hoy, quienes cuenten con una licencia de conducir expedida desde 2023 pueden descargar de forma gratuita la aplicación Licencia Digital Chihuahua, disponible para llevarla directamente en su celular con plena validez legal. pic.twitter.com/wJHuiDbuBb — Secretaría de Seguridad Pública del Estado (@SSPEChihuahua) October 20, 2025

¿Cómo puedo descargar mi licencia digital? Requisitos

Para descargar tu licencia digital en los estados de la República donde está disponible este documento debes de cumplir con los siguientes requisitos o pasos:

Tener una licencia física vigente

vigente Registrarte en la aplicación oficial del estado correspondiente

correspondiente Escanear un código QR o ingresar tu número de licencia y CURP

o ingresar tu número de licencia y CURP En algunos casos debes de realizar reconocimiento biométrico

¿En qué estados de la República mexicana puedo obtener una licencia digital?

Ya hay varios estados donde el trámite de licencia digital está activo. Por ejemplo, ya puedes obtener la licencia digital CDMX y el Estado de México fueron de los primeros en ofrecerla mediante sus aplicaciones oficiales. Esta es la lista de las entidades que actualmente cuentan con esta útil opción para los automovilistas.

Licencia Digital Chihuahua : La licencia digital de esta entidad funciona para licencias emitidas desde el 2023, la cuáles tienen cobertura en todo el estado y validez nacional. Descarga la app y escanea el código QR de tu licencia fisica.

: La licencia digital de esta entidad funciona para licencias emitidas desde el 2023, la cuáles tienen cobertura en todo el estado y validez nacional. Descarga la app y escanea el código QR de tu licencia fisica. Licencia Digital Edomex : Descarga la app “Licencia Digital Edomex”, escanea la QR de tu licencia física vigente y realiza la verificación biométrica facial.

: Descarga la app “Licencia Digital Edomex”, escanea la QR de tu licencia física vigente y realiza la verificación biométrica facial. Licencia Digital CDMX : Descarga la app CDMX y sigue los pasos para digitalizar tu licencia física.

: Descarga la app CDMX y sigue los pasos para digitalizar tu licencia física. Licencia Digital Jalisco : Descarga la app “Mi pasaje” y sigue los pasos para digitalizar tu licencia.

: Descarga la app “Mi pasaje” y sigue los pasos para digitalizar tu licencia. Licencia Digital Nuevo León: Necesitas descargar la app “NL Conduce” y contar con tu licencia física vigente.

¡Evita multas! Ahora es más fácil tener tu documentación a la mano, para mayor seguridad y para evitar la pérdida de tu licencia física. Consigue la licencia digital Chihuahua o de cualquier otra entidad en la que se encuentre disponible y aprovecha las facilidades que brinda la tecnología.