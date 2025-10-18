¡Alerta por desastre! Protección Civil emite aviso de emergencia tras incremento del Río Pánuco en Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta por los altos niveles que se han registrado recientemente en el Río Pánuco, por lo cual algunos municipios de los estados de Tamaulipas y Veracruz están bajo emergencia durante este sábado 18 de octubre de 2025.

Fue a través de las diferentes plataformas oficiales de Protección Civil, que se emitió la alerta por un posible desbordamiento del río, motivo por el cual dieron a conocer una serie de recomendaciones y acciones para evitar afectaciones generales

Zonas bajo alerta por los niveles del Río Pánuco

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de Protección Civil, las zonas que están bajo alerta por los altos niveles del río son las comunidades de Tampico y Ciudad Madero en Tamaulipas, así como las de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en Veracruz .

La alerta de emergencia se mantendrá activa a lo largo de este sábado 18 de octubre, esto gracias a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén chubascos y lluvias fuertes en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como en todo Tamaulipas.

Recomendaciones de Protección Civil por los niveles del Río Pánuco

Las recomendaciones de Protección Civil para evitar afectaciones por los niveles del Río Pánuco, son las siguientes:

Si se habita cerca del cruce del río, identificar rutas de evacuación

Ubicar refugios temporales activos de la Protección Civil estatal

No cruzar puentes o caminos inundados

Evitar cruzar calles y avenidas con corrientes de agua

Tener lista una mochila de emergencia en caso de ser necesaria

Contar con números de emergencia de autoridades y familiares

Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, #Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, #Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este… pic.twitter.com/fGEJJJcffd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2025

¿En dónde está el Río Pánuco?

Es importante mencionar que este río cruza por varias colonias y municipios estados como el de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, motivos por los cuales se emitieron las alertas antes mencionadas.

