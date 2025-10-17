La SEP lo confirma; los 19 días en los que habrá suspensión de clases antes de terminar 2025

Con poco menos de tres meses por delante en este año, el calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) para el ciclo escolar 2025-2026 tiene previstos 19 días de suspensión de clases en planteles de preescolar, primaria y secundaria en toda la República Mexicana.

Y es que entre los llamados consejos técnicos, días de asueto oficiales y las vacaciones decembrinas que otorga la SEP año con año, las y los estudiantes podrán gozar de cerca de 20 días libres gracias al calendario emitido por las autoridades de nuestro país.

República MX: Inundaciones exhiben la crisis de prevención y reviven el fantasma del Fonden [VIDEO] Las intensas lluvias en Veracruz han dejado un panorama de muerte y destrucción. La presidenta visitó las zonas afectadas, enfrentando reclamos y defendiendo la actuación de su gobierno

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Lista de días en los que habrá suspensión de clases antes de terminar el 2025

Dentro del calendario emitido por la SEP a inicios del ciclo escolar en curso, se estipuló que en pleno Halloween, es decir el 31 de octubre habría una suspensión de clases, esto por motivos del consejo técnico correspondiente a este mes del año.

Sin embargo y más allá de este día en el que las y los alumnos no acudirán a clases presenciales, los días libres que aún le restan a este 2025 son:

Del viernes 14 al lunes 17 de noviembre por la Revolución Mexicana

28 de noviembre por consejo técnico

Vacaciones decembrinas del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

¿Cuántos días de asueto le quedan al ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

Contando estos 19 días de asueto que le quedan al 2025, dentro del calendario de la SEP se estipula que al ciclo escolar en curso aún le restan entre 41 y 44 días de suspensión de clases, esto tomando en cuenta vacaciones, consejos técnicos y días oficiales.

Entre los días de suspensión de actividades estudiantiles que habrán en 2026, están los siguientes:

30 de enero de 2026: consejo técnico

2 de febrero de 2026: feriado

27 de febrero y marzo: consejo técnico

Del 30 de octubre al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa

1, 5 y 15 de mayo: feriado

29 de mayo: consejo técnico

26 de junio: consejo técnico

¿Los días de asueto en el calendario de la SEP aplican para trabajadores?

Es importante mencionar que los días de suspensión de clases estudiantiles no aplican para las y los trabajadores, pues las únicas fechas que los empleados tienen derecho a descansar obligatoriamente, son aquellos estipulados en la Ley Federal del Trabajo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.