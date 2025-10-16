VIDEO: Restaurante flotante desaparece de Tuxpan y aparece en Alvarado tras tormentas en Veracruz

Las intensas lluvias registradas en el norte de Veracruz durante los últimos días provocaron severas inundaciones en varios municipios y alteraron el curso de los ríos.

Entre los incidentes más sorprendentes está el desplazamiento del restaurante flotante El Atracadero, un icónico establecimiento de Tuxpan que fue arrastrado por la corriente hasta las costas de Alvarado , al sur de la entidad.

El hecho, captado en videos por pescadores y difundido en redes sociales, se volvió viral por lo inusual del recorrido.

El restaurante flotante, “El Atracadero”, el cual fue arrastrado en #Tuxpan por el caudal desbordado del río Pantepec, debido a las lluvias de la semana pasada, fue encontrado por pescadores frente a la costa de #Alvarado, flotando como un barco fantasma.

— Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) October 15, 2025

Marina explica cómo navegó el restaurante flotante

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), la estructura del restaurante —compuesta por dos módulos— se soltó del malecón de Tuxpan el pasado 10 de octubre, luego del desbordamiento del río del mismo nombre.

La corriente, alimentada por el río Pantepec, condujo el inmueble a lo largo del litoral veracruzano, donde fue localizado frente a las playas de Tatahuicapan, en la región de Los Tuxtlas, específicamente en el municipio de Alvarado.

El viaje de “El Atracadero” por el golfo de México

Según reportes oficiales, el recorrido marítimo del restaurante flotante abarcó más de 573 kilómetros, distancia equivalente a un trayecto por carretera de ocho horas y media.

Personal de la Semar y pescadores locales fueron quienes ubicaron la estructura y coordinaron su aseguramiento para evitar riesgos a la navegación.

Uno de los módulos, correspondiente al área de cocina y baños, fue remolcado por una embarcación naval hasta las instalaciones de la naviera Los Pinolillos, en Alvarado.

En tanto, el segundo módulo —donde se encontraban las mesas y la barra— fue visto posteriormente flotando cerca de los arrecifes de Tatahuicapan.

En los videos que circulan en plataformas como X (antes Twitter), se escucha a los pescadores comentar sorprendidos el hallazgo, incluso preguntando si había gente viva en la estructura, sin imaginar que se trataba de un restaurante completo que había zarpado involuntariamente desde Tuxpan.

“El Atracadero”, un emblema del norte veracruzano

Fundado en 1979, El Atracadero fue durante décadas un referente de la vida social y gastronómica de Tuxpan . Su menú de mariscos y su ubicación frente al río lo convirtieron en un punto tradicional para locales y turistas.

Aunque ya había dejado de operar en años recientes, su estructura seguía siendo parte del paisaje del boulevard Reyes Heroles.

Los daños en Veracruz tras las fuertes lluvias

El caso de El Atracadero ilustra el impacto que dejaron las lluvias en el norte del estado, con ríos como el Tuxpan, Cazones y Pantepec desbordados y cientos de viviendas afectadas.

