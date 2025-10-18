Nuevo frente frío afectará a México; pronósticos del clima prevén lluvias intensas en varios estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el sábado 18 de octubre, prevén el ingreso de un nuevo frente frío en el norte del país, así como lluvias fuertes en estados como Chiapas y Oaxaca.

A través de su informe diario, el SMN señaló que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, provocará fuertes rachas de viento así como lluvias y chubascos en la zona antes mencionada así como en el norte de la República Mexicana.

Por otro lado, se señaló que canales de baja presión en combinación con humedad del océano Pacífico, dejarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de nuestro territorio nacional.

¿En qué estados lloverá el sábado 18 de octubre en México?

Más allá de las lluvias que se prevén en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el SMN informó que también habrá precipitaciones en Michoacán, Morelos, Puebla, y otras entidades.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guerrero y Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo

Intervalos de chubascos: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo

Pronósticos de rachas fuertes de viento en México

Las intensas rachas de viento en el país se pronostican en los siguientes estados:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Campeche, Yucatán y costas de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Guerrero

Clima en México para el 18 de octubre: temperaturas máximas

Las altas temperaturas en el país están pronosticadas para los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Veracruz

Temperaturas bajas en México para el 18 de octubre

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Puebla

