¡INTERNET GRATIS! Puntos de entrega de chips de CFE en Municipios de Puebla, Veracruz e Hidalgo tras inundaciones

El temporal de lluvias ha afectado a miles de personas con inundaciones devastadoras en varios municipios de Hidalgo, Veracruz y Puebla. La comunicación se ha convertido en un problema más para quienes se encuentran en las zonas afectadas por lo que la CFE ha enviado chips con Internet gratis para apoyar a la población en estos momentos de crisis.

Según lo dado a conocer por las autoridades, CFE ha enviado 13 mil chips gratuitos a Hidalgo, Veracruz y Puebla , que serán distribuidos en oficinas postales de Correos de México y en Centros de Atención a Clientes de la comisión de dichos estados de la República Mexicana.

Como parte de las acciones para restablecer la conectividad en las zonas afectadas por las lluvias, a partir de mañana, la @CFEmx entregará un total de 13 mil chips gratuitos, de los cuales seis mil se distribuirán en las oficinas postales de @CorreosdeMexico y el resto en los… pic.twitter.com/kYXK0f6Crw — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) October 13, 2025

Municipios donde se entregan chips con Internet gratis

Según la información de la Comisión Federal de Electricidad los chips con Internet gratis serán entregados en los siguientes municipios:

Hidalgo

En municipio de Zacualtipán, se entregarán 500 chips en Centro de Atención Zacualtipan

En municipio de Metztitlán, se entregarán 500 chips en Centro de Atención Metztitlán

En municipio de San Bartolo, se entregarán 500 chips en Centro de Atención San Bartolo

En municipio de Molango, se entregarán 500 chips en Centro de Atención Molango

Puebla

En municipio de Lázaro Cárdenas, se entregarán 1,500 chips en Centro de Atención Lázaro Cárdenas

En municipio de Huauchinango, se entregarán 1,000 chips en Centro de Atención Huauchinango

Veracruz

En municipio de Tihuatlán, se entregarán 1,500 chips en Centro de Atención Tihuatlán

En municipio de Llano de En Medio, se entregarán 1,000 chips en Centro de Atención Llano de En Medio

Cazones

Entablado

Beneficios de los chips de CFE

Los chips que entrega la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incluyen un paquete que cuenta con los siguientes beneficios:

2GB de datos para navegación

250 minutos para llamadas nacionales e internacionales a México, Estados Unidos y Canadá

250 mensajes SMS