El fenómeno de La Niña traerá un invierno más inestable y mucho más frío

Este año ha sido muy complejo en lo que respecta al clima de México, las intensas lluvias han provocado tragedias y decenas de muertes en el país; en las costas se han activado las alarmas a lo largo del verano y otoño por los huracanes, mientras en el Valle de México las inundaciones han sido una constante, y esto se debe por un fenómeno llamado La Niña.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, para los meses de octubre a diciembre de 2025, la probabilidad de que se impongan condiciones típicas de La Niña es de cerca del 60%; por esa razón también se prevé un invierno inestable en algunas regiones con inviernos mucho más fríos.

¿Cómo afecta el fenómeno de La Niña al clima?

La Niña puede ser un fenómeno muy complicado, su duración y frecuencia puede ser de 9 meses a 3 años, y según su intensidad se clasifica en débil, moderado y fuerte.

En América Central, se presentan condiciones más húmedas que lo normal. En México, provoca lluvias excesivas en el centro y sur del país, sequías y lluvias en el norte, e inviernos con marcada ausencia de lluvias.

Comienza desde mediados de año, es más intenso a finales y se debilita a mediados del año siguiente. Sin embargo, La Niña se presenta con menos frecuencia que el Niño.

Cómo será el invierno con el fenómeno de La Niña

Según The Weather Channel, una cadena estadounidense de pronósticos del tiempo, el otoño se transformará rápidamente en invierno en las llanuras del norte y el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, las ráfagas de frío se prolongarán, especialmente en las llanuras del norte.

El noroeste del Pacífico continuará experimentando una trayectoria de tormenta activa y temperaturas más frías.

Ciudades como Nueva York, tendrán un invierno inestable, con alternancia de tormentas intensas y períodos más templados. Las irrupciones de aire frío procedente de Canadá podrían provocar contrastes bruscos de temperatura. El invierno llegará con fuerza a Portland, Minneapolis, Denver y Saint Louis.

