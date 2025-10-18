Cultura que cuesta; visitar museos en México será más caro por culpa de nuevos impuestos

Los nuevos impuestos impulsados por Morena y aprobados para el próximo 2026 incrementarán considerablemente el precio de los ingresos a varios de los museos en México, pues zonas como las de Teotihuacán, el Castillo de Chapultepec y demás, se verán afectados por los aumentos.

Fue el pasado 15 de octubre que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Derechos, por lo cual las zonas arqueológicas y museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sufrirán modificaciones en sus precios.

¿Cómo será el aumento al precio de las entradas a los museos de México?

Si bien es cierto que las modificaciones realizadas aplican en mayor medida para visitantes extranjeros, también afectará el bolsillo de las y los visitantes nacionales de los principales museos en México.

Se señaló que a pesar de los aumentos a los impuestos , las y los mexicanos seguirán contando con un 50% de descuento en sus ingresos en comparación con los nuevos precios para extranjeros, sin embargo el incremento es

Lista de museos en México que subirán de precio en 2026

Los museos serán clasificados de la siguiente forma:

Categoría I: Templo Mayor, Teotihuacán, Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Antropología, Tulúm, Monte Albán subirán a 209 pesos; mexicanos pagarán 104 pesos

Categoría II: Malinalco, La Quemada, Museo de la Cultura Huasteca, Tlatelolco, Pahñu, Tehuacán Viejo subirán a 156 pesos

Categoría III: Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Virreinal de Acolman, el Fuerte de Guadalupe, Ex Convento de Yanhuitlán, Tenam Puente, El Chanal aumentarán a 143 pesos

Otros servicios que subirán de precio en 2026 por nuevos impuestos

Más allá del incremento en el precio de los museos de México, se aprobó que los impuestos también subirán en servicios y trámites como el formato de autorización de salida del país a menores de edad, visitas a cruceros, así como el permiso para turistas que ingresan a nuestro territorio nacional.

El aumento de impuestos también aplica para productos de nicotina, bebidas azucaradas, cigarros y mucho más a partir de enero del próximo 2026.

