¡Aguas! CFE anuncia apagón masivo en este estado durante CUATRO días

Toma precauciones, pues se aproxima un apagón masivo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que habrá un mega corte de luz del 22 al 25 de octubre de 2025. La paraestatal bajará el swicht cuatro días para realizar trabajos de restauración y mantenimiento en la red.

Una de las 32 entidades de la República mexicana es la que se verá severamente afectada por esta medida, checa si formas parte de ellos.

¿En qué estado habrá corte de luz de CFE?

La CFE realizará el corte del servicio de forma temporal en un tramo de Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.

Se suspenderá la electricidad para llevar a cabo labores de restauración de equipos sobre la avenida Circuito Interior, a partir de la Escuela Secundaria Federal No. 9.

Las acciones iniciarán el próximo miércoles 22 y concluirán el sábado 25 del presente mes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo el organismo informó que ya realizó trabajos previos del 13 al 15 de octubre en las localidades de El Quemado y La Postal, así como del 16 al 18 del mismo mes en Ciudad Renacimiento y el Sector 2.

La CFE recomienda a los usuarios tomar precauciones y prepararse para estos días sin suministro eléctrico, que podrían impactar tanto hogares como negocios. Se aconseja tener cargados dispositivos electrónicos, tomar medidas para proteger alimentos y medicamentos que requieran refrigeración.

Las autoridades aseguran que esta suspensión es necesaria para garantizar un mejor servicio a largo plazo y minimizar riesgos en la red eléctrica. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CFE para cualquier actualización.

