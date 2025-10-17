Muchos no lo saben, pero el SAT te quitará parte de tu aguinaldo si ganas más de esta cantidad en 2025

El pago del aguinaldo 2025 está a la vuelta de la esquina dentro de todo el país, por lo cual es importante ir alertando a la población que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le quitará una fuerte cantidad de dinero de esta prestación a todas y todos los trabajadores formales por motivos de impuestos.

De acuerdo con las autoridades de nuestro país, todos y cada uno de los trabajadores que perciban más de 30 días de salario mínimo, deberán realizar sus aportaciones correspondientes del aguinaldo, el cual es una de las prestaciones de ley en México.

Personas exentas a pagarle al SAT por ingresos de aguinaldo en 2025

Con lo antes mencionado y tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de este 2025 es de 113.14 pesos, el SAT no le cobrará impuestos por motivos de aguinaldo a aquellas personas que perciban 3 mil 394.20 pesos de salario.

Pese a ello, es importante mencionar que en este mismo año se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo, sin embargo, hasta el momento la propuesta no ha avanzado en el país.

¿Cuánto cobrará el SAT al aguinaldo de los mexicanos este 2025?

Es importante mencionar que el porcentaje de impuestos sobre el aguinaldo que aplica el SAT varía según el salario de cada trabajador en este 2025, por lo cual pueden existir variaciones en los montos de cada persona.

Vale la pena mencionar que los 30 días de salario mínimo de cada persona están completamente exentos del ISR, por lo cual el impuesto se aplicará únicamente el monto que supere los 3 mil 394.20 pesos antes señalados.

Es decir, si tu aguinaldo de este 2025 es de 8 mil pesos, los impuestos solamente se deberán aplicar a la cantidad de 4 mil 605.8 pesos.

¿Cuándo se paga el aguinaldo 2025?

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, el pago del aguinaldo deberá llegar antes del 20 de diciembre de este 2025, por lo cual las y los patrones tienen hasta esa fecha para efectuar el pago de esta prestación.

