¡Más impuestos! Lista y nuevos precios de los productos que aumentarán de costo en 2026
La Comisión de Hacienda avaló la reforma a la Ley del IEPS con lo cual 26 productos subirán de precio por los nuevos impuestos en 2026; aquí el incremento.
La Cámara de Diputados avaló en comisiones el aumento a los impuestos de ciertos productos a partir del próximo 2026, pues mediante la aprobación de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), 26 artículos y servicios incrementarán de precio dentro del país.
Dentro de los productos que se verán afectados por estos nuevos impuestos, se encuentran los cigarros, refrescos y bebidas azucaradas, así como videojuegos catalogados como “violentos” por el gobierno de nuestro país.
Habrá incrementos graduales a impuestos en México hasta 2030
Lista de los nuevos impuestos para el 2026
Algunos de los productos y servicios que se vieron más afectados por el incremento a los impuestos para el 2026 son los de nicotina, permisos por un año para residentes, así como las apuestas y sorteos. La lista es la siguiente:
- Permisos por un año para residentes: 109%
- Productos con nicotina: 100%
- Apuestas y sorteos: 67%
- Certificación con vuelos de inspección: 57%
- Apuestas fuera de México: 50%
- Cobro en aeródromos: 39%
- Certificados de aeronavegabilidad: 32%
- Ampliación de helipuertos: 27%
- Cigarros, puros y otros productos de tabaco: 25%
- Revalidación de licencia de vuelo: 19.7%
- Inspecciones a entidades financieras: 16%
- Videojuegos violentos: 8%
- Puros hechos a mano: 5%
Reforma Fiscal aumentará precios de compras en línea y afectará tu economía
La Reforma Fiscal 2026 que discuten en Diputados busca retenciones del 10.5% a PyMEs que venden en plataformas digitales, generando alerta en el sector.
Nuevos precios de los productos que subirán de impuestos en 2026
El incremento de los impuestos para el próximo 2026, dejaron ver que las bebidas saborizadas subirán hasta 3 pesos por litro, mientras que permisos, certificados y demás, sufrieron el aumento de cerca de mil pesos.
La lista es la siguiente:
- Bebidas saborizadas: 3 pesos
- Bebidas con edulcorantes no calóricos: 3 pesos
- Sueros orales: 3 pesos
- Formatos de salida de menores al extranjero: 294 pesos
- Permisos para turistas: 983 pesos
- Certificados fitosanitarios: 899 pesos
- Certificados zoosanitarios: 899 pesos
- Cobro por inspección en Casa de Bolsa: 31.6 millones de pesos
- Autorizaciones para visitas en embarcaciones: 297 pesos
- Entrada a Palenque o al Museo de Antropología: 209 pesos
- Entrada al Museo del Carmen: 156 pesos
- Entrada a Fuerte de Guadalupe o Museo Virreinal Acolman: 143 pesos
- Entrada a Chichén Itzá: 104 pesos
¿Cuándo entran en vigor los nuevos impuestos?
Vale la pena mencionar que estos nuevos impuestos comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de enero del 2026, esto dentro todos y cada uno de los diferentes estados y municipios de la República Mexicana.
