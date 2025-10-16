¡Más impuestos! Lista y nuevos precios de los productos que aumentarán de costo en 2026

La Cámara de Diputados avaló en comisiones el aumento a los impuestos de ciertos productos a partir del próximo 2026, pues mediante la aprobación de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), 26 artículos y servicios incrementarán de precio dentro del país.

Dentro de los productos que se verán afectados por estos nuevos impuestos, se encuentran los cigarros, refrescos y bebidas azucaradas, así como videojuegos catalogados como “violentos” por el gobierno de nuestro país.

Habrá incrementos graduales a impuestos en México hasta 2030 [VIDEO] Productos como cigarrillos, refrescos, videojuegos “violentos” y apuestas tendrán un incremento de impuestos con el paquete económico presentado.

Lista de los nuevos impuestos para el 2026

Algunos de los productos y servicios que se vieron más afectados por el incremento a los impuestos para el 2026 son los de nicotina, permisos por un año para residentes, así como las apuestas y sorteos. La lista es la siguiente:

Permisos por un año para residentes: 109%

Productos con nicotina: 100%

Apuestas y sorteos: 67%

Certificación con vuelos de inspección: 57%

Apuestas fuera de México: 50%

Cobro en aeródromos: 39%

Certificados de aeronavegabilidad: 32%

Ampliación de helipuertos: 27%

Cigarros, puros y otros productos de tabaco: 25%

Revalidación de licencia de vuelo: 19.7%

Inspecciones a entidades financieras: 16%

Videojuegos violentos: 8%

Puros hechos a mano: 5%

Nuevos precios de los productos que subirán de impuestos en 2026

El incremento de los impuestos para el próximo 2026, dejaron ver que las bebidas saborizadas subirán hasta 3 pesos por litro, mientras que permisos, certificados y demás, sufrieron el aumento de cerca de mil pesos.

La lista es la siguiente:

Bebidas saborizadas: 3 pesos

Bebidas con edulcorantes no calóricos: 3 pesos

Sueros orales: 3 pesos

Formatos de salida de menores al extranjero: 294 pesos

Permisos para turistas: 983 pesos

Certificados fitosanitarios: 899 pesos

Certificados zoosanitarios: 899 pesos

Cobro por inspección en Casa de Bolsa: 31.6 millones de pesos

Autorizaciones para visitas en embarcaciones: 297 pesos

Entrada a Palenque o al Museo de Antropología: 209 pesos

Entrada al Museo del Carmen: 156 pesos

Entrada a Fuerte de Guadalupe o Museo Virreinal Acolman: 143 pesos

Entrada a Chichén Itzá: 104 pesos

¿Cuándo entran en vigor los nuevos impuestos?

Vale la pena mencionar que estos nuevos impuestos comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de enero del 2026, esto dentro todos y cada uno de los diferentes estados y municipios de la República Mexicana.

