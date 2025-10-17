Frente Frío 7, tormenta negra y heladas amenazan estos 7 estados

Tláloc no está dispuesto ceder y la posibilidad que crece cada vez más de la formación de la tormenta tropical Sonia pone en riesgo varias entidades de la República mexicana que sufrirán lluvias intensas tanto en las próximas horas como en los siguientes días. El clima hoy estará marcado por tormenta negra y temperaturas bajo cero que causarán heladas.

De acuerdo con el Pronóstico del Clima del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, las entidades más afectadas por el Frente Frío 7 serán cinco, Te contamos todos los detalles, para que tomes tus precauciones.

Estados amenazados por la tormenta negra este jueves 17 de octubre

El Frente Frío 7 generará lluvias fuertes en al menos siete entidades; que deberán de tomar sus precauciones incluso antes de que se confirme la formación de la tormenta tropical Sonia en aguas del Pacífico. Las entidades que continúan amenazadas por la tormenta negra son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

(75 a 150 mm): Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Quintana Roo (este).

¿En qué entidades habrá temperaturas de 0 grados?

Pero, la probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano no es el único problema que enfrenta la República mexicana, pues la entrada del Frente Frío 7 también ocasionará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos, así como el descenso de las temperaturas.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California , Chihuahua y Durango .

durante la madrugada del sábado: zonas serranas de , y . Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Estado de México y Puebla.

Si te encuentras en alguna de estas siete entidades, te recomendamos que tomes tus precauciones, pues podrías enfrentar un jueves lluvioso o con temperaturas heladas. Cuida tu salud.