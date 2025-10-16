Encuentran delfines muertos y contaminación en México por Starship 11; asociaciones culpan a SpaceX

Más allá de que el lanzamiento de prueba del Starship 11 haya significado un avance para el desarrollo de cohetes espaciales de la compañía SpaceX de Elon Musk, estas acciones están representando un importante problema de contaminación para México, así como por la muerte de la vida marina en las costas del país.

Recientemente la Asociación Civil conocida como Conibio Global, denunció a través de sus redes sociales que los residuos de esta nave de SpaceX están comenzando a llegar a la Playa Bagdad de Tamaulipas con cadáveres de delfines, los cuales habrían muerto a causa de esta misión de prueba espacial.

Se desintegró la nave Starship de SpaceX sobre el mar Caribe [VIDEO] Durante el despegue de la nave se dio el accidente, el cual ya está siendo investigado por Space X; sin embargo, dejó imágenes impresionantes.

¿Qué pasa en las playas de Tamaulipas con los restos del Starship?

De acuerdo con la información emitida por esta asociación civil, uno de los ejemplares de delfín que se hallaron sin vida junto a los restos del Starship 11 presentó signos “alarmantes”, esto debido a que “todo indica que sí hay relación” entre su muerte y los residuos de este cohete de SpaceX .

Señalaron que los restos del ejemplar fueron enviados a un laboratorio de patología, esto con la finalidad de analizar sus órganos y determinar si su muerte fue por causas naturales o si tuvo que ver el ingreso de los restos en las costas de Tamaulipas.

Denuncian contaminación en el mar de México por cohetes de SpaceX

Más allá de la muerte de al menos dos delfines vinculados al Starship 11 , Conibio Global señaló que además se han encontrado restos como un tanque de 200 litros, parte del sistema propulsor de la nave y demás objetos similares.

Hasta el momento, se han encontrado residuos sólidos color negro con apariencia de caucho plástico, así como fragmentos blancos de material sintético, el cual probablemente sea del recubrimiento térmico del cohete en cuestión.

Asociación civil exige atención del Gobierno Federal

Tras lo antes mencionado, la asociación civil hizo un llamado a la Profepa, Semarnat, Secretaría de Marina y el Gobierno Federal para que se atienda esta emergencia que lejos de presentar sólo afectaciones a la vida marina, también significa un peligro para embarcaciones que naveguen por la zona.

