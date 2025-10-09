Se va Priscilla y entra Raymond: Las lluvias son eternas y así será el clima en México

Así es, el huracán Priscilla se ha degradado y, aunque mantendrá remanentes en las costas de Baja California, ya no es un peligro para México. Ahora su lugar será tomado por la tormenta tropical Raymond , provocando fuertes lluvias en varios estados este viernes 10 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raymond se mueve por las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, provocando desprendimientos nubosos que generarán lluvias intensas.

Así serán las lluvias este viernes 10 de octubre

Es así que el SMN detalla que hay varios estados en alerta por las fuertes tormentas que habrá este viernes, con rachas de viento que irán de los 70 a los 90 kilómetros por hora y, sobre todo, con playas que estarán cerradas por las olas de 4 o 5 metros que se esperan:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

En la capital del país también seguirán las lluvias, ya que tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México se esperan tormentas de entre 25 y 75 milímetros, lo que asegura inundaciones y afectaciones en la circulación, así como en el transporte público.

Estados en alerta por oleaje elevado

Cabe destacar que también hay varios estados en alerta por las fuertes olas de hasta 5 metros que habrá, por lo que la mayoría de sus playas han sido cerradas y se pide a la población no nadar en ellas:



Michoacán

Colima

Jalisco

Baja California Sur

Nayarit

Guerrero

Incluso en los estados de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas se esperan olas de más de 2 metros de altura, por lo que también deberían estar cerradas al público por su seguridad.

